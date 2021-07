Corría desnudo, lo detuvieron y murió en la calle: hay 8 imputados

Un peluquero que fue detenido por correr desnudo murió en manos de la policía. Se trata de Matías Ruiz, un joven de 27 años que fue arrestado el sábado pasado por la mañana. Un efectivo está detenido y otros tres fueron imputados pero siguen en libertad. Para la fiscal hubo una “actuación exagerada” de los uniformados. Cuatro operarios del servicio de emergencias también fueron acusados, ya que para la Justicia hubiesen podido salvar la vida del joven si concurrían al lugar en menos tiempo.

“No me hagan nada, por favor no me hagan nada”, se le escucha exclamar a un joven sentado sobre una calle, rodeado de policías. Minutos antes, alrededor de las 7:30 del martes 13 de julio pasado, había sido detenido en inmediaciones del Parque San Martín por correr desnudo y en un estado completamente alterado.

Después, vino la tragedia: el joven murió en extrañas circunstancias, cuando ya estaba completamente reducido por los efectivos policiales y tras una inexplicable demora de los servicios de emergencias, que fueron llamados luego de que el estado de salud de la víctima se había complicado.

Todos fueron acusados de homicidio culposo y por el momento solo queda uno detenido. Se trata del efectivo Héctor Matías Rodríguez, al que también se lo acusó del delito de vejaciones en concurso real. Declaró ayer y a partir de lo que diga, se va a resolver su situación en las próximas horas.

