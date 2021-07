Los furiosos audios que le envió Chano a Pía Shaw

Con lucidez y claridad al hablar, pero tono severo, el viernes Santiago Chano Moreno Charpentier (39) le había enviado un furioso mensaje de audio a Pía Shaw para reclamarle que lo ayude a desmentir una información que hablaba sobre su preocupante estado. Audio que el artista le envió el viernes por la tarde en respuesta a la consulta de la panelista de Los Ángeles de la Mañana frente a un dato que habían lanzado en Intrusos, donde contaron que una ambulancia se había acercado a su casa.

"Cuando le escribí a Santiago le pregunté si estaba bien me dijo que sí ‘estoy bien, estoy bárbaro, es todo mentira, estoy tomando un café’. Estaba enojadísimo, y a partir de ahí empiezo a recibir llamadas perdidas. Yo lo llamaba y no me contestaba, y me mandó una nota de la revista Gente", comentó la columnista de El espectador (CNN radio Argentina, AM 850).

Entonces, pasaron los audios de WhatsApp: "Pía, por favor. ¿Me podés arreglar esta por...? No estoy para que me pasen esas cosas. Dale". Ya más embroncado, el artista continuó: "¿Me podés arreglar eso? Después yo te doy una nota donde quieras, ¡pero arreglame eso, Pía, dale! ¡¿Qué mierda es esto?! Son las ocho de la noche, ya está. ¿Qué quieren? Que esté llamando la atención en los programas pelotudos. A mí me molesta este tipo de prensa, me lastima, bolu... No soy una minita del Bailando, Pía".

Con evidente ira, Chano argumentó su fastidio: "Me provoca un daño familiar, un quilombo, un bardo. Esto es un bondi total, ayudame a sacar esa mier... Decí que estoy bien, que hablo con vos, pero mañana hablemos en la CNN tranquilos. Esto no es una mier... que no salgo a aclarar por Twitter, porque ni si quiera lo tengo por diversos motivos".

Por su parte, De Brito concluyó sobre los mensajes de Chano a Pía Shaw: "Esto lo enoja porque la familia está muy alerta a todo lo que le pasa. Si le genera quilombos familiares es porque lo querían internar. Esta actitud la viví cuando estaba con Militta Bora en el Bailando".

Ciudad Magazine