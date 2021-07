Clemente Rodríguez realizó ayer una exitosa clínica en Corrientes

Clemente Rodríguez, medalla de oro olímpico con la selección argentina en Atenas 2004 y tricampeón de la Libertadores con Boca Juniors, realizó ayer en la capital correntina una clínica de fútbol para la promoción de valores e inclusión social.

Las actividades, que se llevaron adelante en los barrios Ponce y Cristina Fernández de Kirchner (500 Viviendas) del Pirayuí, estuvo coordinada por Fernando Besasso, exdirector ejecutivo de la Fundación Pupi y director responsable en Argentina del proyecto social del Club Inter de Milán “Intercampus” y de la Parma Academy de Italia.

La clínica tuvo como objetivo incentivar la práctica deportiva en niños, niñas y jóvenes. La actividad tuvo un fin netamente social e inclusivo, brindado a lo largo de un recorrido por diferentes estaciones deportivas- un rutina que contempla diversos conceptos deportivos y una charla con el deportista, quien compartió con los participantes sus experiencias y aprendizajes.

“Estamos más que nada aquí, acompañando a los chicos, buscando ayudarlos, porque cuando yo era chico también vivía en un barrio humilde y gracias a Dios me pudo ir bien en mi carrera”, expresó en un alto de la actividad Clemente.

El futbolista, que cerca de cumplir 40 años se está retirando de la actividad, manifestó que “lo importante es que los chicos puedan aprovechar este momento, y también darles algún consejo. Es importante que tengan una familia atrás, que los pueda contener, que puedan apoyarlo si les gusta el fútbol, como los veo disfrutando de este momento, porque así se empieza, de a poco, y ojalá que el día de mañana alguno de acá pueda salir jugador” profesional.

“Tuve una carrera importante, muy linda. Viví muchas cosas, buenas, malas, y eso me sirvió mucho desde chico hasta ahora que me estoy retirando de a poco, y que me quedó marcado”, agregó.

El exdefensor, que también pasó por Spartak de Moscú, Español de Barcelona, Estudiantes de La Plata, San Pablo de Brasil, Colón, Barracas y Deportivo Merlo, confesó: “Ahora me estoy preparando como entrenador, a fin de año me voy a recibir, voy a tener si Dios quiere el carné y ese va a ser mi futuro. Si en algún momento me toca dirigir a Boca sería algo soñado porque le di muchas cosas al club, la gente creo que me tiene un cariño grande, y eso es muy importante”.

En el fútbol, Rodríguez tuvo el privilegio de compartir vestuarios con los dos más grandes jugadores argentinos: Diego Maradona y Lionel Messi.

“Con Maradona de entrenador en un Mundial (Sudáfrica 2010) fue algo de mi vida y de mi carrera muy importante, y me queda un recuerdo muy grande de él, ya que lo pude disfrutar mucho. Y con Messi lo mismo porque estuvimos juntos en la selección, tuvimos viajes, compartimos muchas cosas, es una gran personal y jugador. Que a los dos pueda haberlos conocido y tenerlos al lado es increíble”.

Por último, y con respecto a la eliminación de Boca de la Libertadores, señaló: “Que quede eliminado así por el tema del VAR es muy malo, pero va a seguir sucediendo y van a haber otros perjudicados porque hay que adaptarse también” (a la tecnología). Tiene que levantar cabeza y seguir”.

La actividad fue promovida por la Entidad Binacional Yacyretá en el marco de sus actividades de responsabilidad social e inclusión para la promoción del deporte en niños, niñas y jóvenes.

Hoy en Ituzaingó

En tanto que hoy la actividad se repetirá en la ciudad de Ituzaingó: a las 10 en el barrio San Jorge y a las 15 en el barrio 1000 viviendas.