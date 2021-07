Pampita habló del hombre que salió antes de enamorarse de García Moritán

Pampita habló de la persona con la que salió antes de enamorarse de García Moritán en su programa este viernes.

Divertida con los temas que surgen en su programa, Pampita invitó a su panel a que respondan cuál fue la peor cita que tuvieron y ella no dudó en hablar de su experiencia personal.

“Yo ya conté varias anécdotas acá. Conté de esa vez que fui a conocer a alguien y me dijo ‘estoy un poco cansado, miremos una peli’, y se quedó dormido. Y estuvo todo bien, dijimos ‘bueno, otro día nos encontramos’ porque entendí que estaba cansado y después apareció Rober (García Moritán) en mi vida”, expresó la conductora de Pampita Online en vivo.

“Esta persona un día me llamó y me dijo ‘dale, salgamos’, porque había quedado pendiente de vernos de vuelta. Y le dije ‘estoy conociendo a alguien’. Lo conocí y, ¿sabés qué? Este besito”, agregó, divertida.

Por último, indaga por Pablo Muney sobre si no hubo ‘un huequito’ en su agenda para concretar esa cita, Carolina Ardohain -que está a pocas semanas de dar a luz a su primera beba con el empresario- cerró, muy enamorada: “Es que Rober no me dejó ni una noche después de conocerme. ¡Me agarró fuerte y estuvo muy bien, lo hizo muy bien!”.