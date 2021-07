Zafó el buque gasífero que estuvo varado y trabó el comercio internacional

El comercio exterior argentino estuvo paralizado todo el viernes, hasta las 19.40. Fue porque el buque gasífero noruego “Hoegh Esperanza” había quedado detenido a la altura de Punta Indio, cuando se dirigía hacia la terminal regasificadora de GNL de Escobar. Tras un operativo de emergencia, Prefectura logró desencallarlo.

El comercio exterior estuvo detenido tanto hacia el norte como hacia el sur, coincidieron fuentes consultadas. Prefectura mandó remolcadores de emergencia y logró sacar el buque de gas. Ahora lo estaban trasladando hacia La Plata, como paso previo a Escobar, que es su destino final.

El buque, de 294 metros de largo y 46 metros de ancho, bloqueó todo desde el jueves a la noche hasta el viernes a las 19.40. Entre especialistas había temor de que si no lo sacaban rápido, el buque se encallara aún más.

“El barco tuvo un problema de motor en las maniobras en recalada. Se suma a la bajante (del río) y entonces encalla”, detalló un experto en cuestiones energéticas.

Desde que comenzó el incidente fue un remolcador a tratar de sacarlo de la varadura. Y después fueron otros tres. “No lo definiría como tragedia, pero es un gran siniestro”, explicaron distintos especialistas.

El canal por el que estaba navegando no sería el más apto para un barco de estas características. Debería haber utilizado una vía más recta y ancha para evitar este encallamiento, describen en el sector de transporte.

El barco noruego que venía con GNL había sido encargado por Ieasa (la ex Enarsa), según fuentes del sector. Ieasa es la responsable de las importaciones de GNL. Clarín consultó a Ieasa y no tuvo respuestas. Como consecuencia de la bajante que se registra en el río Paraná, el tráfico marítimo está complicado. Y el país no tiene salida frente a alteraciones que conecten con la Hidrovía.

