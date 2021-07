Hidrovía: Corrientes pidió audiencia para conocer los alcances del control estatal

Tras el Decreto 427/2021 que establece que la Hidrovía Paraguay-Paraná queda bajo el control estatal por los próximos doce meses, provocó sorpresas en la región y desde la Dirección de Transporte Fluvial y Puertos de Corrientes solicitaron una audiencia al Consejo Portuario Argentino para conocer los alcances de la medida.

El decreto, que lleva la firma del presidente de la Nación, Alberto Fernández, le otorga a la Administración General de Puertos (AGP) la concesión de la operación para el mantenimiento del sistema de señalización y tareas de dragado y redragado, y el correspondiente control hidrológico de la Vía Navegable Troncal comprendida entre el kilómetro 1.238 del río Paraná, punto denominado Confluencia, hasta la Zona de Aguas Profundas Naturales en el Río de la Plata exterior.

Y sobre esta normativa, el director de Transporte Fluvial y Puertos de Corrientes, Adolfo Federico Escobar Damus, en declaraciones a la prensa indicó: “Me comuniqué con el Consejo Portuario Argentino para convocar una reunión y que nos pongan en autos de los alcances del decreto. Teniendo en cuenta que el presidente del Consejo es José Beni, que a su vez es el presidente de AGP. Queremos tener de primera voz el alcance de este decreto y sobre todo de la participación que vamos a tener nosotros como provincia en el eventual pliego licitatorio”.

“La resolución nos sorprendió a muchos sectores de la región. Porque nosotros teníamos una visión de una hidrovía federal como se había comunicado en su momento. Se habían generado tres comisiones para tratar los diferentes temas. La situación hizo que hoy que tengamos este decreto nos sorprende de gran manera porque la federalización que se le quería dar al tema no es tan así”, sostuvo durante una entrevista en el programa “Somos Corrientes”.

“Hoy vemos que el tema de hidrovía lo va a manejar AGP con injerencia del Ministerio de Transporte, habla el decreto de un plazo de doce meses. Pero no sabemos el alcance, eventualmente en qué va a consistir el pliego licitatorio. Porque este tema plantea no solo profundizar el calado sino también hacerlo más ancho y eso lleva de la mano un impacto ambiental importante, entonces qué mejor que nosotros que somos los interesados en preservar los recursos naturales, seamos quienes limitemos o controlemos el impacto ambiental para que no dañen las zonas ribereñas”, finalizó el funcionario provincial.

Se debe considerar que por la muerte del ministro de Transporte de la Nación, Mario Meoni, se suspendió el encuentro del 26 de abril que se iba a realizar con el objetivo principal de analizar los diferentes proyectos presentados para la confección de los pliegos del llamado a licitación de obras para la modernización, ampliación, operación y mantenimiento del sistema de señalización, y tareas de dragado y redragado y mantenimiento de la vía navegable troncal.

La concesión, luego de 25 años, tras su vencimiento fue prorrogada por seis meses a favor del grupo Hidrovía SA que integran Jan de Nul y Emepa.

Y ahora el Gobierno nacional publicó en el Boletín Nacional el Decreto 427/2021 que también incorpora como segundo párrafo del artículo 5° del Estatuto Administración General de Puertos, que el organismo “también podrá asumir la concesión de obras y la administración, prestación de todo tipo de servicios de mantenimiento y operación de las vías navegables que se le otorguen o se le encomienden, realizando los actos que le corresponda ejecutar en tal carácter, por sí o a través de terceros”.

Como así también precisa que la AGP deberá incorporar “al personal que, a la fecha de finalización de la actual concesión, se desempeñare prestando servicios para la misma”.