Integrantes del rubro de eventos realizó ayer una asamblea

Parte del grupo de pequeños y medianos trabajadores y trabajadoras de eventos se reunieron ayer en asamblea, en la plaza Cabral, para dialogar sobre el problema que afrontan al no poder ejercer su actividad desde que Capital retrocedió a fase 3. Debido a que aún no tuvieron respuestas por parte de las autoridades, continuarán congregándose en las calles y no descartan otras medidas.

Eduardo Espínola, referente del sector, comentó a El Litoral que ayer aprovecharon la oportunidad para intercambiar experiencias e ideas sobre la realidad de las y los trabajadores, quienes afrontan ya casi 14 meses sin poder valerse de su oficio para subsistir. Según consignó, tuvieron un acercamiento con representantes de la Legislatura, mientras esperan que desde el Gobierno provincial o del Comité de Crisis les permitan retomar las fiestas con protocolos en domicilios particulares.

Por último, Espínola contó que acordaron continuar con las reuniones en la vía pública para seguir insistiendo con el tema, y no descartan realizar una olla popular.

El grupo de pequeños y medianos trabajadores y trabajadoras de eventos quedó sin poder organizar fiestas domiciliarias con protocolos desde que la ciudad retrocedió a fase 3, el pasado 19 de mayo. Por este motivo, desde el sector estiman que unas 120 familias quedaron sin su sustento económico principal y, debido a que el domingo pasado se confirmó la continuidad de las restricciones, el horizonte no parece mostrar una solución en el corto plazo.