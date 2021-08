Boca Unidos ensaya sin Oliva y Peralta, pensando en For Ever

Más Info

Programación

El programa de partidos de la 17.ª fecha de la zona B del Federal A es el siguiente.

Sábado 14

15:00 Central Norte (Salta) vs. Juventud Unida (Gualeguaychú). Árbitro: Mauricio Martín.

16:00 Chaco For Ever (Resistencia) vs. Boca Unidos (Corrientes). Árbitro: Luis Lobo Medina.

Domingo 15

15:00 Racing (Córdoba) vs. Sportivo (Las Parejas). Árbitro: Maximiliano Mascheroni.

15:00 Crucero del Norte (Misiones) vs. Gimnasia y Tiro (Salta). Árbitro: Enzo Silvestre.

15:30 Unión (Sunchales) vs. Sarmiento (Resistencia). Árbitro: Santiago Folmer.

15:30 Def. de Belgrano (Villa Ramallo) vs. Sp. Belgrano (San Francisco). Árbitro: Nelson Sosa.

15:30 Gimnasia y Esgrima (Concepción del Uruguay) vs. Douglas Haig (Pergamino). Árbitro: Jonatan Correa.

Libre: Depro.