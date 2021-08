Fernández: “Tengo dos años para compensar”

Alberto Fernández evaluó la gestión de la pandemia del coronavirus y dejó varias definiciones políticas, en una entrevista en YouTube, rumbo a las elecciones 2021. “Tengo dos años por delante para compensar esa sensación de que soy el presidente de la pandemia”, dijo el mandatario.

“En un escenario muy difícil, en un mundo que se dio vuelta, pusimos de pie a una Argentina que estaba fulminada. Por la deuda, porque habían retirado al Estado de todo, hubo que reconstruirlo, poner la salud de pie. Y todo eso en mucha urgencia y con pocos recursos”, comenzó Fernández.

Y destacó la gestión de la pandemia, por la que -dijo- “dejó todo”.

“Cuando miro para atrás, la tranquilidad que tengo es que puse todo. No hubo un solo argentino que se haya enfermado y no haya tenido atención médica. No es poco. Veníamos de una Argentina en que el sarampión, por falta de vacunación, se había constituida otra vez en enfermedad”, remarcó.

Pero también le dedicó algunas palabras al gran déficit de este año y medio.

“Si veo a los muertos, qué pena. Hubiera querido que fueran menos. Tengo dos años por delante para compensar esa sensación de que soy el presidente de la pandemia. Son años de salida, serán años mejores”, prometió Fernández, en una entrevista con “Caja Negra” (Filo News). En otro tramo se refirió a la pobreza y el desempleo entre los más jóvenes. Recordó que llegó a la presidencia con un 36% de pobreza y afirmó que desplegó herramientas para asistir a esa franja de la población. Además, explicó por qué cree que fracasó el programa contra el hambre, que tiene a la precandidata Victoria Tolosa Paz como referente.

