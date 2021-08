Visitas a Olivos, criptomonedas y marihuana, las nuevas definiciones de Alberto Fernández

El presidente Alberto Fernández realizó una entrevista en donde repasó los temas de actualidad como el plan de vacunación, la campaña, la económica y la inflación, pero también dedicó unas palabras sobre la polémica por las visitas a la quinta de Olivos, la regulación de las criptomonedas y la despenalización de la marihuana.

Sobre las visitas a Olivos Alberto Fernández sostuvo “recibo a periodistas, recibo políticos, recibo ministros, recibo secretarios, recibo un artista, un productor cinematográfico, un productor teatral, recibo futbolistas, recibo gente del fútbol, recibo gente del basket. Recibo un montón de gente, pero es mi tarea”.

En una entrevista con Caja Negra que se emite por Youtube agregó: “A Florencia Peña la vi una vez en mi vida, fue esa vez que me vino a hablar por sus compañeros de trabajo, además”.

Además, el presidente sostuvo que "la discusión sobre el funcionamiento de las criptomonedas es mundial y debo confesar que es un tema de cuidado, en mi caso, por lo desconocido. Pero no hay que negarse, tal vez es un buen camino".

En ese sentido habló de los posibles beneficios de que el país adopte criptomonedas y sugirió que sería una solución para frenar la inflación. Elmandatario sostuvo que "la ventaja" de las criptomonedas "es que el efecto inflacionario se anula".

“También es cierto que generan inseguridad porque ya se han verificado desfalcos y estafas con la utilización de las criptomonedas", afirmó y planteó que es un tema que hay que abordar con "cuidado".

Sobre la marihuana el Presidente aseguró que no tiene "problema" en abrir el debate sobre la legalización de la marihuana, pero pidió que sea "sin hipocresías", y advirtió que el consumo de alcohol es el "mayor problema" entre los jóvenes.

Fernández aseguró que "poco a poco hay que ir dando pasos" en torno al tema de la marihuana y destacó los avances de su producción con fines terapéuticos e industriales en el país. "Yo no tengo problema en generar estos debates, en todas esas cosas soy alguien muy liberal y cada uno tiene derecho a hacer de su vida lo que quiera, también a dañarse".

"Lo que sí el Estado tiene que advertirle que se está dañando y avanzar si es que ese daño pone en riesgo a otros", expresó Fernández al ser consultado si durante su Presidencia el consumo de marihuana será legalizado.

También Alberto Fernández sostuvo que su Gobierno "hace frente a presiones cambiarias" que "muchas veces" son "interesadas", y reiteró sus críticas a la gestión de Mauricio Macri por el acuerdo con el FMI, al que tildó de "incomprensible" e "imperdonable".

"Hemos acumulado reservas y estamos haciendo frente a las presiones cambiarias que tenemos, que muchas veces son interesadas", dijo Fernández, y repasó: "Tuvimos un episodio donde el (dólar) 'blue' subió 11 pesos dos días y se habían comprado 500 mil dólares, y eso subió 11 pesos el dólar". Para el mandatario, "hay una presión muy fuerte de intereses de otro tipo".

Fernández consignó además que su Gobierno recibió de la gestión de Macri un índice de inflación de "50 y pico" de puntos en 2019, y apuntó: "La bajamos al 35 por ciento y ahora estamos peleando para que eso no suba mucho más". No obstante, evaluó que "es un problema muy serio porque en el mundo se apreciaron los precios de los alimentos".

"Inflación hay en todo el mundo, nada más que, en nuestro caso, es mayor porque hay una conciencia empresarial muy perversa que intenta aprovechar el momento para sacar ventaja, y eso es una desgracia porque allí la solidaridad empresaria no existe", subrayó.

Sobre la negociación por la deuda, Fernández reiteró que "lo que Macri hizo con el FMI es incomprensible e imperdonable". Al respecto, ejemplificó: "El FMI destinó para socorrer a todo el mundo 50 mil millones de dólares, y a Macri le prestó 57 mil millones cuando la Argentina estaba en default".

También cuestionó la gestión de su antecesor en el cargo porque, dijo, "se comprometió a pagar en plazos tan exiguos que, si yo me propusiera cumplir el año que viene, tendría que pagar 19 mi millones de dólares".

En sus críticas a la oposición de Juntos por el Cambio (JxC), Fernández le reprochó que "en vez de venir y decir 'Hicimos este lío y te queremos ayudar', me explican cómo tengo que hacerlo". "Es muy asombroso porque lo que no voy a hacer es lo que ellos hicieron", dijo Fernández y completó: "No quiero que Argentina se enamore del Fondo, porque el Fondo es un problema y un condicionante para el crecimiento".

Sobre ese punto, Fernández explicó que debe atender "cómo ese condicionante no condiciona" al país, lo cual resulta en una "negociación muy difícil y compleja, donde tratamos de imponer nuestra lógica de desarrollo económico y ellos lo hacen con las propias", concluyó.

