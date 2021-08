Los candidatos del FDT plantearán debates sobre trabajo, vivienda y equidad

Aída Angélica Díaz (PC) Candidata a diputada (3°). Tiene 58 años, es de Ituzaingó. En 1983 se inició en la política.“Fui dos veces concejal por el PJ y pasé a formar parte de Proyecto Corrientes cuando Gustavo Canteros se postuló como vicegobernador”, señaló. Apunta a que se cumpla con la Ley de regalías de Yacyretá. “En el 2018 se establecieron los pagos totales y no se ha cumplido. Las obras se realizaron con fondos de los ituzaingueños y no con los provinciales”, comentó. Apuesta a la defensa de la mujer y a la paridad. “La mujer debe estar representada en todos los ámbitos”, dijo. También se refirió al déficit habitacional en la provincia y resaltó los planes nacionales. En materia electoral propone generar mecanismos para que la gente sepa a quién vota. “Porque en pueblos chicos, hay partidos que sacan votos sin tener referentes. Hay confusión en la gente”, señaló en diálogo con este matutino.

Marcos Bassi (PJ) Candidato a diputado (4°). Es diputado provincial, tiene 34 años y es de Goya. “En política me inicié a los 18 años, cuando terminé la secundaria, por Néstor Kirchner”, señaló. “De esta gestión me queda pendiente la ley general de emergencia que no salió por culpa del oficialismo, la creación del programa “Vivienda digna para el personal de salud”, el instituto provincial del libro y de alto rendimiento deportivo”, señaló a El Litoral. Vivienda y trabajo serán los ejes de sus proyectos. “Hay que apostar a que los correntinos tengan una vivienda digna y trabajo. Hace 20 años nos vienen mintiendo, no tenemos industrias que generen puestos laborales”, dijo. Está a favor de la paridad de género y el voto joven. Y sobre una posible reforma de la Ley electoral dijo que “es una vergüenza que en Corrientes nos encontremos con más de 50 boletas en las urnas. Esto tiende a confundir y es una trampa eterna del oficialismo”.