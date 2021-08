Con entradas agotadas, termina hoy el festival de jazz “Allá le están swingueando”

Luego de cuatro días de espectáculos artísticos y una masterclass, el primer festival de jazz autogestivo, “Allá le están swingueando”, terminará hoy. Culminará con un show en vivo de música y pintura, y una proyección cinematográfica del género en la sede de El Nido, sita en calle La Rioja 455.

La propuesta, impulsada por el Espacio Cultural Independiente El Nido, contó con la actuación de dos bandas por día e inició el 19 de agosto. Aunque inicialmente había sido pensada para dos días, fue tal el nivel de organización que lograron extenderlo a cuatro jornadas en total. “Fue todo un éxito. Las entradas y accesos en el bar se agotaron durante estos días”, aseguró a El Litoral Gustavo Soto, gestor de El Nido, músico y encargado de la organización. “La idea del evento surgió hace dos semanas. Nos juntamos con los colegas y nos dijimos por qué no hacerlo y así surgió”, detalló el artista. De esta forma, “Allá le están swingueando” se posicionó como un espacio de encuentro para músicos de jazz y del género en tiempos de pandemia.

Por el escenario del festival pasaron grupos como Trío de 4, Gómez Mareco & Jurazeck Jazz Do It & Vale Gómez; Ceci Vila y Gus Soto; Lucas Monzón, Facundo Rodríguez & Julio Ramirez e Hibridus. También, ayer, estuvieron Atoraxia, Gualini-Fritz-Mayuli-Lezcano y García. “El lugar tiene capacidad para 60 personas. Sin embargo, desde que empezó se armó una movida repleta. No hay lugar y siguen pidiendo entradas. Muchas gemte quedó afuera también”, explicó. Por lo que aseguró que superó las expectativas iniciales y piensan que, como se instaló una idea y un eslogan, podrán repetirlo de forma anual.

Además del show musical, también las clases y talleres fueron una de las principales propuestas de “Allá le están swingueando”. El primer día la masterclass tuvo formación de Desarrollo Motívico: discurso creativo en jazz y estilos contemporáneos, dictada por el docente Carlos Fritz; el segundo consistió en un Intensivo de armonía y composición dictada por Fernando Gualini; y el tercero se basó en Improvisación en el jazz, a cargo de Pepo García. “Son todos artistas y profesionales del NEA. Pertenecen a la Escuela de músicos del NEA por lo que son de Chaco y Corrientes”, asegura Soto sobre los encargados de coordinar y dictar las clases magistrales.

Los talleres eran arancelados y se caracterizaron por ser sobre tres instrumentos base: batería, guitarra y saxo. Por lo que en cada caso invitaban a músicos que conozcan esos instrumentos.

Noche de cierre

El cierre del festival es hoy y comienza a las 19 con la transmisión de “La vida con swing”, de Oscar Alemán. Un documental dirigido por Hernán Gaffet sobre los 55 años de carrera del guitarrista que podía puntear y, al mismo tiempo, tocar una canción. “Es la historia de un guitarrista chaqueño muy famoso”, explicó Soto.

Luego, a las 21, continúa el show de pintura en vivo y la “Enjazzeada dominguera”. “Después continuamos con una onda más relax donde todos haremos una intervención musical”, aseguró.

“Entre todo esto, lo que queremos es destacar la importancia de este evento, sobre todo para músicos que son aficionados del género”, indicó el gestor. Soto define al jazz como un género prejuzgado como “algo de ricos”. “Sin embargo, es algo que sale del alma, es composición pura. Tanto desde la interpretación hasta que se conforma la Jam, que es el espacio de improvisación”, concluyó.

