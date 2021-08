La banda correntina Agua Miel estrenó su primer videoclip y corresponde a su sencillo “Fantasmas”. Cuenta la historia de Mel, un personaje “como vos y como yo”, define la banda. Planean para septiembre un Live Session para presentar videos y canciones, pero por la pandemia no hay confirmaciones.

Compuesta por Brenda Canteros (vocalista, oriunda de Mercedes), Pablo Barrios (guitarrista, oriundo de Mercedes) y Maximiliano Fernández (bajista, de Perugorría), es una banda indie con influencia del rock y el pop que trabaja bajo el sello discográfico independiente argentino “Cotton Fields Records“. “La propuesta del video surgió de nuestro productor y amigo Emanuel, de que hagamos una muestra visual de una de las tantas historias que se puede interpretar de ‘Fantasmas’”, explicaron los artistas a El Litoral.

“Fue algo copado el proceso de ideas que iban surgiendo con la banda y demás”, dicen en relación al proceso creativo. El video, producido por Juan Lehmann, editado en Resistencia, fue realizado a distancia a través de videollamadas. “La actriz es Bárbara Báez, representó al personaje Mel que es el de la tapa del sencillo”, aseguraron.

“Agua Miel surgió en 2019 como proyecto acústico de Pablo y mío, con canciones propias. Yo particularmente venía de bandas anteriores siempre haciendo covers. Hasta que me animé a mostrar mis canciones”, explicó Canteros. “La música es parte de mi vida y me va a acompañar siempre. Entonces no hay mejor manera de hacerle honor que expresar y trasmitir lo que uno tiene adentro a través de ella”, indicó.

