Condenaron a más de 12 años de prisión al asesino de Miguelito Rosbaco

El Tribunal Oral Penal de la ciudad de Paso de los Libres condenó a Omar Gabriel Cari Araujo (18), a 12 años y 6 meses de prisión por el asesinato de Miguel Rosbaco, de 19, en un hecho ocurrido en noviembre de 2019 a la salida de un boliche de la localidad de Monte Caseros.

Araujo, quien no declaró durante el juicio, fue hallado culpable del delito de homicidio simple.

“Esto no nos va devolver a nuestro hijo, pero estamos conformes“, dijo el padre de Miguel, quien se refirió al fallo del Tribunal de Paso de los Libres.

Miguel Rosbaco padre evaluó que “el Tribunal determinó que el asesino es culpable y un juez de menores, como le faltaban unos meses para cumplir 18 años, determinó la pena de 12 años y seis meses. Esto no va devolvernos a nuestro hijo, pero es la máxima pena a la que podía aspirar”, agregó y destacó la actuación de su abogado particular del juzgado de Instrucción de Monte Caseros y la Fiscalía. La condena fue por homicidio simple y que en dos oportunidades el juez de menores dio la oportunidad al imputado para que se expresara: “No dijo nada. Yo esperaba otra cosa, eso significa que no tiene arrepentimiento, ni tampoco su familia”, afirmó Rosbaco.

Ayer a la mañana se realizó la última instancia del juicio oral, luego de un cuarto intermedio, por corte de suministro eléctrico. En total se realizaron cuatro audiencias testimoniales y ayer se dieron a conocer los alegatos de las partes, el juicio se desarrolló de manera virtual y presencial debido a la pandemia.

Miguel Rosbaco, a través de un estado de WhatsApp, dio a conocer la noticia: “Hoy podemos decir que confiamos en la Justicia. Dictaminaron culpable de homicidio simple al asesino y le dieron 12 años y 6 meses de prisión”, expresó, y luego agregó: “Muchas gracias a todos los que han acompañado nuestro pedido de justicia”.

Familiares y amigos se reunieron frente a las instalaciones de la Fiscalía del Juzgado de Instrucciones de la ciudad, para acompañar a los padres del joven asesinado, Miguel Rosbaco y Patricia Pelichero, que estaban presentes en el juicio oral en Paso de los Libres.

Miguelito Rosbaco fue asesinado el 3 de noviembre del 2019, tras recibir una puñalada, el autor de hecho fue identificado de inmediato y desde ese entonces fue alojado en la comisaría a la espera de una condena.

De acuerdo con la pesquisa, el crimen ocurrió a la salida de un baile organizado en el club Progreso, en la esquina de Italia y Colón, en medio de una gresca entre un grupo de jóvenes.

Según las versiones, Miguel quiso defender a su hermano de 17 años cuando recibió la puñalada mortal. El agresor, que sería oriundo de Jujuy, quedó detenido y la última secuencia del hecho fue filmada con los celulares de quienes observaban lo que sucedía.

Ayer, luego de un cuarto intermedio desde el miércoles 18, se expusieron las conclusiones finales de cada una de las partes, del fiscal, los querellantes y la defensa del imputado y tras ello los jueces lo encontraron culpable de homicidio simple y se conoció la sentencia, 12 años y 6 meses de prisión para el acusado.

