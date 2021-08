Peronistas con Valdés convocaron a trabajar por el triunfo en Goya y la Provincia

Mas de 200 dirigentes, militantes y afiliados peronistas goyanos que no se sienten representados y fueron dejados de lado por la actual intervención del Partido Justicialista este lunes por la noche en el club Central Goya hicieron su presentación en en el marco de la campaña electoral de cara a las elecciones del 29 de agosto,

A pesar de la baja temperatura reinante, en la cancha de futbol, donde se desarrolló el acto que fue transmitido en vivo por redes sociales, la convocatoria contó con la presencia de dirigentes históricos del peronismo como el actual Vice Intendente Daniel Jacinto Avalos, Antonio Pablo Giuliani, José Fernando Novello, Oscar Macias, Jase Cassabone, Juan Carlos Meza, los concejales Darío Zapata y Daniel Lesteime, el dirigente juvenil Emanuel Blanco, el candidato a concejal en primer término Juan Domingo González, dirigentes barriales del partido fundado por Juan Domingo Perón además del Intendente Ignacio Osella y el candidato a jefe comunal de ECO+Vamos Goya, Mariano Hormaechea.

JUAN DOMINGO GONZALEZ

El candidato a concejal en primer término, Juan Domingo González, comenzó con un reconocimiento a Eduardo “Botón” Galantini “un gran dirigente peronista que ha sido una un pilar muy importante para la institucionalidad de nuestra provincia”. Recordó que en 2.001, el ex gobernador Galantini “no fue con el sello del PJ sino por afuera”. Y que en 2002/3 fue “el sostén de ese gobierno. No vamos a dejar de lado nuestra doctrina ni nuestra ideología”.

“Esa es la demanda la sociedad hoy, que los dirigentes políticos nos pongamos de acuerdo en cosas que nos unen. Y esta alianza representa eso. Mariano es una persona seria, honesta, responsable, tres cualidades muy difíciles de encontrar en la dirigencia política”.

Recordó Juan Domingo que en la historia de Goya mucho Intendentes fueron elegidos tras un acuerdo de radicales y peronistas, por lo que convocó a todos los compañeros “que no rifen el voto”. “Queremos un peronismo distinto, abierto sin dejar de dejar levantar nuestras históricas banderas. Un peronismo que ayude a que el 29 de agosto este proyecto serio de ciudad siga construyendo en Goya y la Provincia, el desarrollo, la modernización y por sobre todas las cosas la inclusión”, remarcó González.

DANIEL AVALOS

Precedido por los sones de la Marcha Peronista, abrió la lista de oradores el Vice Intendente Daniel Avalos. “Tenemos mucha fe que esto sea el inicio de algo más grande para el justicialismo goyano, un peronismo castigado pero con mucha historia.

Avalos destacó el acuerdo alcanzado por el sector con el gobernador Gustavo Valdés “que realmente nos da la posibilidad de seguir creyendo en un futuro mejor con una concepción de desarrollo que hace mucho tiempo no la teníamos. El 29 no termina nada ahí empieza todo. Ahí tenemos que estar nosotros”, aseveró. Somos custodios de la historia, pero también tenemos que construir el futuro y trabajar para eso”, dijo el ex mandatario comunal.

DARIO ZAPATA

Continuó el concejal Darío Zapata. “Tengo una inmensa alegría de estar acá”, confeso y recordó su corto paso por la Vice Intendencia, (acompañando a Gerardo Bassi) con renuncia, “por decir la verdad y tratar de generar un marco ético dentro del manejo de la cosa pública”. “Hoy me siento muy alegre porque este espacio político que se ha generado es el que verdaderamente me da identidad. Es el peronismo que mis padres me enseñaron donde la ética, la moral y el compromiso deben estar presente”, subrayó.

El edil sostuvo que el Intendente Ignacio Osella “cumplió con la palabra dada y los compromisos asumidos”. Y lo que se busca es que Mariano Hormaechea “le de continuidad al Municipio”. Indico que vino a Goya hace 35 años “cuando no había un semáforo y las calles de tierra eran un desastre. Hoy Goya esta distinta y eso hay que darle continuidad”, apuntó.

Reconoció que “hay necesidades en la sociedad” pero, “con el apoyo de Valdes seguramente vamos a seguir creciendo. En este espacio vamos a seguir trabajando juntos porque la expectativa que tenemos es enorme”, expresó Zapata.

DANIEL LESTEIME

Su par, Daniel Lesteime, tomó luego la palabra. “¿Quién tiene la medida para definir quién es más o menos peronista con el PJ intervenido? ¿A quién traicionamos? Nosotros no nos hemos movido de lo que sentimos y pensamos”, remarcó el concejal.

Y acoto: “El peronismo es mucho más que las personas que lo componen y mucho más que el partido. Es un gran movimiento. Siguiendo al general Perón venimos a poner en acto el axioma de primero la Patria, nuestra

patria chica Corrientes y Goya y por eso decidimos acompañar a Valdés y Mariano, porque priorizamos la patria por encima de los intereses personales. Darío y yo, no somos candidatos a nada. Con Mariano me une una entrañable amistad. Y sé que va a hacer una gran gestión. La invitación es que sigamos sumando y el 29 a triunfar”, exhortó Lesteime.

SABRINA CORONEL

En representación de las mujeres peronistas subió al palco Sabrina Coronel. “Me produce orgullo ser la voz femenina”, dijo e invitó “a todas las mujeres a que se sumen a esta alianza que es la mejor. La mujer es luchadora, es fuerte y cuando una mujer se propone algo lo consigue. En cada una de ustedes está representada el resto”, les dijo a la presentes y a las que seguían en la transmisión virtual y a todas las pidió “trabajar juntas para alcanzar el triunfo”.

EMANNUEL BLANCO

Habló después por la juventud Emannuel Blanco. “Me pone muy feliz esto. Tenemos que reafirmar no solamente los valores de Perón y de Evita, la soberanía política, la independencia económica y la justicia social, sino también el compromiso de militantes, como cuando en el 2.003 Néstor nos vino a proponer un sueño”, planteó.

Blanco sostuvo que “muchos empezamos a asumir el compromiso de la militancia en los barrios por eso nos sumamos a esta alianza amplia con perspectiva de futuro que apuesta al desarrollo, la modernización, la inclusión social”. Y convocó a romper las urnas el 29. “Es el compromiso que hicimos con Mariano, Ignacio con Valdes”, afirmó.

“TONY” GIULIANI

“Me imagino que al ver el acto (por las redes sociales) mucha gente se preguntaría porque gente tan valiosa esta fuera del sello partidario? ¿Qué pasó con el peronismo goyano?,se preguntó luego el contador Antonio Pablo Giuliani.

Y el mismo dio la respuesta: “La familia que administró el Municipio entre 2013 al 2017 se equivocó cuando lo leyó al general Perón. El general decía primero la Patria, después el movimiento y luego los hombres. Y esta gente interpretó que primero era Marcos, después Gerardo y después el resto de la familia y a eso no vamos a prestar nuestro consentimiento porque creemos que el peronismo no fue construido para eso”, afirmó.

Giuliani contó que cuando asumieron en 2017 con Ignacio Osella en el Municipio encontraron una “administración totalmente arruinada, endeudada, con un equipamiento deteriorado y lo que es más vergonzoso para el peronismo con el sueldo de los trabajadores por el piso”.

Resaltó entonces la recomposición salarial encarada en el Municipio “algo que nos orgullece como peronistas” porque “le venimos ganando a la inflación. Y esto es algo que no se va a detener en la próxima gestión con Mariano”, aseguró. Finalmente, pidió para el domingo a los goyanos “el acompañamiento porque estamos seguros que con Mariano vamos a construir una sociedad mucha más justa que la que tenemos”.

OSCAR MACIAS

Ex diputado nacional Oscar Macias manifestó después, sin pelos en la lengua, “me trataron de traidor, a muchísimos (nombro a varios). Traidor es querer trabajar por su pueblo, apoyar una gestión que ha demostrado con creces que se pueden hacer las cosas cuando hay voluntad y honestidad?, se preguntó. Y añadió: “A mí una intervención (del PJ ) que nos cerró las puertas, y que una familia maneja el peronismo. Eso no es el

peronismo., El peronismo es democracia, es dialogo, y no nos vamos a cansar de luchar por nuestra provincia”.

“Tenemos un gobernador de lujo, el más desarrollista de los últimos 40 años. ¿Porque no sumarnos?, queremos lo mejor para nuestra gente. Le dije a Ignacio y a Gustavo que nosotros los peronistas tenemos mucho que aportar. Y si trabajamos entre todos vamos a lograr la provincia, la ciudad y el país que nos merecemos. El 29 reventamos las urnas. A triunfar y a militar hasta el último minuto que tenemos que ganar la elección en Goya y la provincia”, pidió Macías.

MARIANO HORMAECHEA

Ya casi en el final fue habló el candidato a Intendente de ECO+Vamos Goya. Dijo que estaba “muy contento de compartir esta noche con todos” y reseño que es parte de un equipo que trabaja “para el servicio a los demás y el bien común”. Resalto la gestión de Valdés que “viene transformando la provincia”. Y aseguró que en su gestión se seguirá con programas como el “Mita y el Mita”, Emprendedores, además de trabajar por una Goya universitaria, seguir potenciando el turismo, y planes de viviendas.

Y destaco que la juventud de los candidatos “le va a dar una fuerza nueva para que Goya siga creciendo, se siga desarrollando, modernizando e incluyendo y ahí tenemos que estar todos. Si me toca ser el intendente voy a gobernar para todos, sin grietas, trabajando todos juntos por Goya, convocando a todos como lo hace el gobernador Gustavo Valdés”.

IGNACIO OSELLA

El cierre quedo a cargo del Intendente Ignacio Osella. Con su saludo de “buenas noches compañeras y compañeros”, se gano el primer aplauso de los presentes. Después se metió en la historia para destacar que el Vicepresidente de Juan Domingo Perón, en sus dos primeras presidencias, había sido Juan Hortensio Quijano. “Era de la junta Reorganizadora radical. El general Perón tuvo la sabiduría de convocar a grandes sectores de la UCR que estaban descontentos en ese momento con el radicalismo”, apuntó Osella y memoró las intendencias radícales y peronistas con apoyo de ambas fuerzas políticas que se dieron en Goya a partir de 1.983. “Nuestra historia está jalonada de estos acuerdos y esta bueno que así sea”, subrayó.

Recordó que los ex intendentes justicialistas Enrique Vassel y Alberto Di Filippo “se sentaban a hablar conmigo cuando fui Intendente sobre la realidad. Es necesario que haya este tipo de acuerdo, tenemos que tener amplitud. Esa amplitud que tiene esta fuerza que hemos construido. No ha sido fácil, pero lo logramos y estamos iniciando un camino con el justicialismo que va a ser ganador y de éxito en la gestión”, dijo Osella ante los aplausos.

Confesó también que no hay “mayor orgullo para un político que se ha dedicado a la política toda su vida y no a enriquecerse” que “darle la posta al otro. Ese es el gran objetivo de este momento. La posta de un proyecto político que venimos ejecutando con Daniel, con “Tony” con todos los que se quisieron sumar y que busca mejorar la calidad de vida de los goyanos”.

Anunció que cuando termine la elección, con Mariano “vamos a hacer una convocatoria a todos los sectores que de buena fe quieran ayudar, trabajar sobre un proyecto nuevo. El peronismo con Valdés es mucho mas que esto, estoy seguro que van a hacer una elección formidable. Podemos trabajar y crecer juntos. La grieta no nos sirve. Tenemos que trabajar por un futuro común. Pero antes, el 29, todos tenemos que acompañar a la gente para que vote este proyecto político: una Goya sin grietas, en crecimiento”, pidió Osella.-