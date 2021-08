Mariano Martínez y las agresivas críticas en redes: "Hay gente que se suicida por eso"

En el último tiempo, Mariano Martínez se convirtió en el blanco de despiadadas críticas por los videos que realiza en TikTok o por su lanzamiento como cantante. Sin embargo, el actor optó por brindar un fuerte mensaje al respecto.

La semana pasada, Mariano se presentó con su banda en Los Mammones y los memes coparon las redes sociales. Asumiendo que la performance no salió como lo esperaba, Martínez hizo un mea culpa y habló a fondo del tema con la notera de LAM.

"Yo no soy de leer los comentarios. Sinceramente no me guío por los halagos, ni por los detractores, ni por los agravios. Nadie debería hacerlo y más en una sociedad que es demasiado exitista. De repente sos un ídolo y de repente podés ser un ídolo con pie de barro para cualquiera. Si solamente te guiás por lo que dicen los demás es muy cruel", dijo el actor, sin iluminar las agresiones.

Luego, agregó con contundencia: "En las redes hay un momento de crueldad muy fuerte. A mí no me afecta en nada, pero hay gente que se suicida por esos temas".

Sobre su descargo en Instagram, tras cantar por primera vez con su banda en TV y no obtener el resultado esperado, Mariano Martinez puntualizó: "Yo le escribí un mensaje a mi hija después de presentarme en lo de Jey Mammon para decirle que más allá de todo, estoy contento por haberlo intentado, por ir para adelante. Porque la vida pasa en un segundo y de repente te encontrás que te estás por ir de esta Tierra y decís 'no me animé a hacer esto por el qué dirán'. Eso es muy triste. Yo aliento a mis hijos a que lo hagan".

