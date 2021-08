Gianinna Maradona hizo pública su crisis con Daniel Osvaldo por los celos que desencadenó un tuit

Un tuit desencadenó una crisis de pareja entre Gianinna Maradona y Daniel Osvaldo. Se trata de un mensaje de una usuaria en la red social que asegura haber visto a la hija de Claudia Villafañe y Diego Maradona en un bar. Sin embargo, no está segura de que haya sido ella, ya que no la reconoció en su momento. En tanto, ese comentario público le valió a la diseñadora una escena de celos por parte del exfutbolista, que estuvo de vacaciones con sus hijos en Catriló, La Pampa.

“Loco, nunca reconozco a los famosos. Hoy vino un trapero al bar y ni idea. La otra vez vino Gianinna Maradona y tampoco. Soy un cero”, escribió la joven esta madrugada, cerca de la 1:30. Si bien en su mensaje no menciona a la ex pareja del Kun Agüero, Daniel Osvaldo lo leyó en la red social y expresó su molestia. Por caso, según la propia hermana de Dalma, le hizo una escena de celos.

Al punto tal que, tan solo seis horas después, Gianinna le escribió a la chica para que, de alguna forma, probara que era ella quien realmente fue al bar, o bien si se había equivocado con alguien parecido. “Hola, genia. Buen día. ¿Cuándo me viste y en qué laburas?”, le preguntó pasadas las siete de la mañana de este martes. Y agregó: “¡Estoy con unos quilombos de celos que ya me colmaron la paciencia y me gustaría saber cuándo me viste!”. Finalizó su mensaje con un emoji de manos en forma de plegaria, en claro signo de pedido de ayuda para poder aclarar la situación con el exfutbolista y actual cantante de Barrio Viejo.

Si bien aún no tuvo respuesta -al menos de manera pública-, otra usuaria reparó en la repercusión mediática que podría llegar a tener el ida y vuelta. “Imaginate que tengo tres de mis tías diciendo en un programa de televisión junto a un desequilibrado cosas que no son. Me dan igual los portales y los payasos berretas. Soy insignificante para ellos”, respondió Gianinna en referencia a las declaraciones que hicieron sus tías Ana, Kity y Cali -acompañadas por Matías Morla- contra ella, su hermana Dalma y su mamá, Claudia Villafañe.

“Hice una pregunta y en mis leyes espirituales suponer no es algo que entre en juego”, agregó la diseñadora de moda que por estos días lanzó una colección cápsula de accesorios.

Hace tan solo 24 horas, Gianinna le había dedicado un romántico mensaje de amor a Daniel Osvaldo a través de un posteo en su cuenta de Instagram, el primero desde que confirmaron su relación, en abril pasado. Si bien hasta ahora ambos habían publicado fotos en sus Historias, esta vez, ella decidió postear una foto a su feed. “¡Te amo, Pablo! Así 24/7″, indició haciendo referencia al primer nombre del futbolista que se llama Pablo Daniel Osvaldo.

“En estos tiempos de odio. De tanto hablar por hablar. Vos sos luz, sos primavera. Mi cable a tierra y mi paz”, agregó la mamá de Benjamín Agüero, haciendo referencia a cómo el músico la acompaña desde que están juntos, pero más estos días, en los que transita la pelea mediática con sus tías.

Infobae