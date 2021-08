Susana Giménez tendrá un breve regreso a la televisión: cuándo y dónde se la podrá ver

A días de su regreso a la Argentina, luego de superar el coronavirus en Uruguay, Susana Giménez está lista para volver a la pantalla de Telefe. Pero no estará al frente de su clásico programa, sino que se someterá a una entrevista íntima con Rodolfo Barili y Cristina Pérez para Telefe Noticias.

Según pudo saber Teleshow, el reportaje será grabado el próximo jueves 2 de septiembre en la casa que la artista tiene en Barrio Parque. Los conductores del noticiero central de la emisora llegarán hasta el domicilio de la diva y se especula que la entrevistada hablará de todo. Si bien, en un primer momento se especuló que saliera en vivo, la nota podrá verse recién al día siguiente

Cabe señalar que hace dos años que Susana no está al frente de su ciclo y que en sus últimas temporadas sufrió varios cambios. Por ejemplo, en 2018 consistió en especiales en los que Giménez viajó por el mundo para visitar a distintas figuras, como Wanda Nara, Luisana Lopilato, Verónica Castro o Maluma.

Recordemos que a fines de mayo de 2020, se instaló en Uruguay para transitar la pandemia en La Mary, su mansión, junto a su hermano Patricio, su hija Mercedes Sarrabayrouse y su nieta Lucía Celasco. Y desde un principio dejó en claro que no iba a retomar su trabajo en Argentina hasta que no estuvieran más controlados los contagios de Covid-19.

Sin embargo, se animó a incursionar en las plataformas de streaming, ya que grabó una participación en Porno y helado, una serie de Amazon Prime Video dirigida y protagonizada por Martín Piroyansky. “Yo hago uno de los capítulos, lo que se llama un cameo. O sea, que no soy la protagonista. Hago una cosa chiquita pero me divierte, como hace un año y medio que no hago nada artístico, tenía ganas de hacerla y no les puedo contar nada más”, adelantó en marzo. También está al frente de un proyecto para Paramount+ llamado Susana, invitada de honor, un reality de entrevistas, similar al que hizo en Telefe, en el que se reunirá con grandes figuras internacionales, como Maluma, Chayanne y el clan Montaner.

Teleshow