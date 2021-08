Urnas electrónicas: ordenan investigar a Bolsonaro por mentir

El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, será investigado en el Tribunal Supremo Federal por difundir noticias falsas para atacar el actual sistema de voto con urnas electrónicas e intentar así denunciar fraude en las elecciones de 2022 en caso de derrota.

El juez del Tribunal Supremo Federal Alexandre de Moraes aceptó ayer la petición, por unanimidad, de la cúpula del Tribunal Superior Electoral (TSE) para que las declaraciones de Bolsonaro se añadan al proceso que ya tramita en el Supremo sobre el uso de noticias falsas para atacar las instituciones democráticas, según informó el portal G1, citado por la agencia Sputnik.

En la petición para que fuera investigado, el presidente del TSE, Luis Roberto Barroso, adjuntó un enlace de la retransmisión en internet realizada por Bolsonaro la semana pasada, en la que presentó teorías antiguas y falsas sobre los fallos de seguridad de las urnas electrónicas, a pesar de que admitió no tener pruebas de que haya habido fraude en elecciones anteriores.

Las urnas electrónicas se usan en Brasil sin problemas desde 1996, pero Bolsonaro ahora las cuestiona y defiende que se aplique el voto impreso; recientemente llegó a amenazar con la no celebración de elecciones el año que viene si el Congreso Nacional no aprobaba el cambio en el sistema.

Al entrar en la investigación sobre las noticias falsas, Bolsonaro podría, en última instancia, verse apartado de las elecciones.

Para ello la Fiscalía tendría que presentar una denuncia formal contra el mandatario al terminar la investigación, después la Cámara de Diputados debería aprobar con dos tercios de los votos que el proceso continúe, y finalmente debería ser condenado por el Tribunal Supremo.

Vacunas

Jair Bolsonaro, se sumó ayer a los llamados “sommelieres de vacunas” y afirmó que pretende vacunarse con cualquier vacuna menos con la CoronaVac, de fabricación china, porque “no es aceptada en Estados Unidos y Europa”, aunque su argumento choca con los datos reales de la reglamentación para ingresar a esos lugares.

“Yo voy a recibir una vacuna con la cual pueda entrar a todo el mundo. No puedo recibir esa vacuna que no es aceptada en Europa ni en Estados Unidos. Tengo que tomar una que acepten en todo el mundo”, dijo a una radio de Rio Grande do Norte, contrariando a su propio ministro de Salud, Marcelo Queiroga, que pide a la población vacunarse sin elegir marca u origen de las vacunas.

El ente regulador Anvisa autorizó a la vacuna CoronaVac el 17 de enero y es la segunda más aplicada en Brasil detrás de AstraZeneca.

