Ardente destacó la actitud, pero dijo que siguen sin encontrar el rumbo

Boca Unidos recibió otro duro golpe el sábado. Central Norte de Salta lo venció 3-2 en su cancha, extendiendo a seis la racha de partidos sin poder sumar de a tres puntos en el torneo Federal A, retrocediendo del séptimo al décimo lugar en la tabla de posiciones de la zona B.

El equipo correntino continúa cometiendo errores básicos, tanto individuales como colectivos, que son aprovechados por los rivales de turno para marcar diferencias.

“Nos propusimos tratar de corregir esos errores individuales pero seguimos sin encontrar el rumbo, más que nada en el juego. Hay actitud, se ve siempre en el segundo tiempo que hay ganas, pero seguimos cometiendo errores y los pagamos muy caro”, resumió Luis Ardente en declaraciones realizadas al equipo periodístico de Eventos&Marcas.

Consultado el arquero cómo se sale de este pozo en el que se encuentra actualmente el equipo aurirrojo, manifestó: “Hay que seguir trabajando, estar más concentrados, más metidos (en el juego) y también ser autocríticos”.

“No podemos encontrar la idea al juego que queremos, pero siempre terminamos de la misma manera, sufriendo, tratando de ir a buscar el empate. Y también creo que hay muchos errores arbitrales en lo que va del torneo en contra nuestra”, agregó.

Ardente expresó que “es la primera vez que juego en esta categoría. Me habían comentado que es difícil en el tema de los árbitros, y lo estoy viviendo, porque la verdad que hay fallos que para un equipo por ahí siempre hay foules a favor o en contra. En el primer tiempo terminamos con dos o tres amonestados en la primera jugada y ellos (no tuvieron) ninguna”.

“Puede ser que la de Maxi (Oliva) haya podido ser expulsión (bajó desde atrás a un rival que se iba camino al gol y recibió una amonestación), pero en la de Peralta, él no le dijo nada, solamente apuró al delantero, porque nos estaba cargando al amagar con sacar de mitad de cancha. Entonces ahí te das cuenta un par de cosas, por eso yo reaccioné, lamentablemente”, explicó.

En esa acción puntual, el arquero perdió los estribos, le dijo varias cosas al árbitro González, que estuvo a punto de sacarle tarjeta roja, en un incidente que se extendió por seis minutos desde el gol del descuento que convirtió Boca Unidos hasta que se reanudó finalmente el juego. “Si me iba expulsado iba a ser con el árbitro, porque iba a ser para pelea, pero la verdad que duele que pasen estas cosas”.

Volviendo al juego, Ardente indicó que “primero hay que ser autocríticos, hacernos responsables de la situación. Saber que estamos en un club grande que se merece, con las instalaciones que tiene y con los jugadores que tiene, estar en otra categoría, así que hay que seguir trabajando y no bajar los brazos”.

“Cuando se cae en un bajón generalizado la única manera que nos queda es seguir trabajando, hacernos autocríticos y entregar más en cada partido, y también que nos ayuden un poquito, no sé si la suerte, pero al menos cuando tenemos un error, que no nos conviertan. Pasó con Sarmiento, donde nos salvaron los palos y en otras las pelotas me pegaron a mí, pero llegamos tres veces e hicimos tres goles. Ese es el camino, esperemos volver a ese camino y las veces que nos toque convertir hacerlos y estar metidos en la defensa, nada más”, concluyó el arquero.

(RP)