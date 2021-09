Rial contó detalles del incendio de su casa: "No supe cómo reaccionar"

Jorge Rial y Romina Pereiro vivieron una de las situaciones más increíbles de experimentar: el incendio de su casa en Belgrano. El periodista y conductor primero se volcó a las redes sociales para contar qué sucedió en su hogar y señaló que todos están bien y que su cocina quedó “inutilizada”.

Rial vive con su esposa y las hijas de ellas, las niñas que en el momento del siniestro no estaban en la casa. Afortunadamente el fuego no avanzó en la totalidad de la propiedad de la pareja ni provocó víctimas humanas.

El martes por la tarde, en su programa de radio, "Argenzuela", Jorge se animó a contar cómo fue que ocurrió todo: "Salí de la radio y fui a casa como siempre. Mi mujer estaba con una amiga, nos pusimos a charlar y tenemos una persona que nos viene a cocinar un par de veces por semana y viene y me dice: 'Jorge, se está prendiendo fuego la cocina'. Es un horno eléctrico, industrial... miro y vi como una luz, chiquita, detrás de la cocina... mi primera reacción, estúpida fue agarrar una botella de agua y tirarle, pero al pedo. No llegaba".

"Yo vi la llama crecer en 5 minutos... se apagó la luz... el fuego tiene una voracidad terrible, empezó a subir y en ese momento en el que me estaba haciendo el héroe, Romina llamó a los bomberos. Llegaron, me hicieron dos o tres preguntas básicas y apagaron todo. La verdad, es lo que hay que hacer. No hay que salir a combatir el fuego porque nadie lo sabe hacer. Hay que dejar a los bomberos... uno pierde la noción del tiempo y siente que nunca llegan peor lo hacen y les agradezco profundamente", detalló.

En su relato, Jorge Rial marcó varias veces que el humo era tremendo: "Lo más peligroso de todo. Negro, espeso, un espanto”. Y por último, agregó: "La cocina quedó destruida por el fuego, tuvieron que romper una pared porque el fuego se iba para arriba, donde están las habitaciones. El pasillo quedó negro... de terror".

