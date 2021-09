Esteche: “Por suerte esta vez se pudo festejar con mi gol”

Rubén Poletti

La victoria de Boca Unidos sobre Douglas Haig tiene nombre y apellido: Juan Francisco Esteche. El juvenil ingresó en el complemento en lugar de Gabriel Morales, y emulando al “Gabigol” aprovechó un rebote para convertir un golazo que le dio a su equipo un triunfo que fue muy festejado en los vestuarios.

“Fue un partido muy duro, con un rival muy difícil; por suerte con esta victoria logramos entrar en zona de clasificación. Fueron tres puntos muy valiosos el que logramos con un jugador menos”, señaló el pibe chaqueño a la salida de los vestuarios.

El que le marcó al equipo de Pergamino es el segundo gol de Esteche en primera y en el presente torneo Federal A. Dijo: “Por suerte esta vez se pudo festejar con mi gol, porque la vez anterior (ante For Ever) se nos aguó el festejo sobre el final”, recordando el empate conseguido prácticamente sobre la hora por el conjunto chaqueño en cancha de Boca Unidos.

Repasando la jugada decisiva, “Panchito”, como le dicen sus compañeros, contó: “Fue un tiro libre donde fui de caradura al rebote, porque tenía que sobrar atrás, me quedó (la pelota) picando y la metí adentro”.

Tanto contra For Ever como Douglas Haig, Esteche ingresó desde el banco y pudo convertir, pero con otra particularidad. “Entré las dos veces e hice los goles en el mismo arco, la verdad que me va muy bien de ese lado”.

Consultado acerca de qué le pidieron los técnicos antes de ingresar, dijo: “Lo mismo de siempre, que me asocie con los de arriba, que vaya para adelante, que me divierta, que encare, que haga lo mío”.

Con su estatura (mide 1,59 m) “Panchito” se las arregla para hacer la diferencia ante rivales de mucha mayor talla. “Me amaño, lo miro mucho al Toni Medina, trato de imitarlo en ese sentido para hacerlo en el campo de juego. Siempre lo admiré mucho, está con nosotros en el día a día, ahora no tanto porque se lesionó, pero podría decirse que trato de imitarlo en algunos movimientos”, explicó al hacer referencia a su compañero de plantel.

“Entreno todos los días para dar lo mejor y le meto para adelante, después los técnicos deciden quiénes juegan. Estoy agradecido por los minutos que me están dando”, indicó el juvenil, que comenzó en la novena de Boca Unidos y a fines del año pasado subió al plantel de primera división haciendo su debut a fines del año pasado en Gualeguaychú, ante Juventud Unida.

El domingo Boca Unidos buscará estirar la racha positiva cuando visite a Sportivo, en Las Parejas. “Es otro equipo muy duro para enfrentar; pero vamos a tratar de hacer lo mejor en Santa Fe. Somos conscientes de que no nos venía saliendo nada, pero también que este es el camino”, manifestó por último el pequeño gran futbolista.

FICHA

Nombres y apellido: Juan Francisco Esteche

Nacimiento: 15 de abril de 2002 (Resistencia)

Altura: 1,59 metro

Procedencia: inferiores del club

Partidos jugados: 9

Goles: 2