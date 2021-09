Un estricto protocolo sanitario vs apatía

El estricto protocolo sanitario que se impuso ayer para brindar seguridad en los comicios no impidió la apatía generalizada de los electores correntinos. Fue la elección primaria con menos participación de los últimos año.

No hubo registros de que se hayan presentado electores con síntomas compatibles con covid. Tampoco hubo inconvenientes en Capital: el personal del Ejército que actuó de facilitador sanitario se encargó de evitar aglomeraciones. Por la escasa afluencia de votantes no fue necesaria una constante intervención de las autoridades. Fueron contados los electores que recordaron llevar su propio bolígrafo.

En varias escuelas se instalaron pupitres con los números de las mesas, para que cada elector supiera dónde esperar hasta llegar al cuarto oscuro, sin embargo, el sistema no fue necesario ya que casi no se formaron filas por la escasa participación. No hubo amontonamiento.

“Recién ahora comienza a acelerarse el proceso. Fue todo muy tranquilo. Pero nadie trajo su birome”, dijo a El Litoral Silvia, la presidente de una mesa de la escuela Arturo Frondizi.

No se implementó el corredor sanitario previsto si alguien con síntomas compatibles con el covid-19 se acercaba a votar. Nadie informó tener algún tipo de malestar. La apatía electoral fue la clave.

“Si alguien llega a presentarse con síntomas, lo que haremos es aislarla y llamar al call center para ver cómo se sigue”, contó a El Litoral una delegada de la escuela Nº 14.

Otra de las decisiones que se tomó sobre la marcha ayer fue vallar la avenida Patagonia hasta la avenida La Paz, frente al establecimiento Dr. Luis Federico Leloir, para evitar el embotellamiento. Pero solo se interrumpió un carril.

Horarios

En cuanto a los horarios prioritarios que se fijaron para adultos mayores, personas de riesgo y embarazadas no se utilizó en Capital. Los adultos mayores fueron los primeros que se acercaron a votar, pese a que podían hacerlo de 10.30 a 12.30, con prioridad, sin espera, ni filas. Pero no hizo falta porque no hubo retrasos.

Curiosidad

Una librería de la ciudad de Corrientes aprovechó la oportunidad que cada ciudadano, que concurría a votar, tenía que llevar su birome, alcohol y pegamento, y lanzó un “kit para votar” con el objetivo de respetar el protocolo sanitario del covid-19.