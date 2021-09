El goyano Enrique firmó su primer contrato con Gimnasia de La Plata

Gimnasia y Esgrima de La Plata informó la firma de contrato hasta el 31 de diciembre de 2024 de uno de los juveniles que viene destacándose en Reserva, el goyano Guillermo Enrique.

El lateral polifuncional nacido en el año 2000, viene destacándose en Reserva durante la competición actual y supo estar bien considerado por Pedro Troglio, quien incluso lo llevó al banco de suplentes ante Sportivo Belgrano en un partido de la Copa Argentina 2018 en la que el Lobo llegó a la Final.

“La verdad es que estoy muy contento y disfrutando mucho de este momento. Si bien estoy solo acá y con la familia lejos, este logro también es de ellos y por ellos, que fueron los que me bancaron siempre, y sé que en la distancia están contentos y celebrando conmigo”, relató en declaraciones que formuló al programa Impacto Deportivo que se emite por LT6 Radio Goya.

Enrique llegó al “Lobo” en 2016 con edad de Séptima División. Luego de un breve regreso a sus pagos, volvió al club y en 2018 consiguió afianzarse y tener su debut en Reserva. En el medio, en Sexta, fue parte del plantel campeón de la Copa Integración.

“Sueño con llegar a la selección Argentina, es lo que todos los que jugamos desde chicos soñamos. Y si se da la posibilidad de jugar en algún club grande del país también voy a estar cumpliendo otra meta, pero hoy mi mente y mi objetivo es poder debutar en primera con Gimnasia y estar acá por mucho tiempo”, manifestó el defensor.

Enrique debutó en la Reserva del “Lobo” en la temporada 2017/18 de la mano de Leandro Martini y Mariano Messera, y desde entonces tuvo mucha participación. En total lleva disputados un total de 38 partidos y 5 goles, con mucho protagonismo en los últimos partidos, como extremo y no como lateral.

Uno de los momentos más importantes que vivió en La Plata fue su encuentro con Diego Armando Maradona. “Conocerlo fue lo más importante en mi corta carrera. Justo yo estaba entrenando con la primera cuando empezaron los rumores y cuando llegó y estaba con nosotros no lo podía creer. Si bien casi no compartimos, a veces nos preguntaba a los correntinos como estábamos y esas cosas. Tengo una foto enmarcada en mi casa con él. Eso no me lo olvido más”.

“Bebo” Enrique, que comparte el plantel con Lautaro Chávez de Lavalle y Justo Sosa de Goya, firmó su primer contrato y ahora busca la oportunidad para dar el salto a la primera.