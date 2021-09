Sorpresiva decisión tomó Cambá Cuá

El club Cambá Cuá presentó ayer por la tarde en la Liga Correntina de Fútbol una nota pidiendo una excepción para bajarse del torneo de primera división sin ser sancionados tal como establece el reglamento, fundado en que es un “campeonato atípico” y para cuidar a la entidad económicamente.

El presidente de la institución, Pablo Alonso, hizo declaraciones ayer por la tarde a La Red Deportiva (107.1 Mhz.) en las que manifestó que la decisión de bajarse del campeonato “es una opción firme”.

“Arrancamos el año, estuvimos sin jugar varios meses; hicimos una pretemporada larga, no arrancamos, nos desarmamos; nos volvimos a juntar, arrancamos el campeonato y a las tres semanas se volvió a suspender. Ahora, se autoriza la vuelta a la competencia y la Liga tomó la determinaciòn de comenzar el campeonato este sábado”, manifestó argumentando la decisión.

El dirigente agregó: “Estamos en una situación bastante compleja y, como siempre, nuestra idea es competir en forma seria y responsable, sobre todo cuidando la institución en la parte económica, y vemos que en este contexto eso no va a suceder. Para entrar a competir y ser desprolijos, estamos analizando firmemente no hacerlo”.

Alonso dijo que le planteó el martes a la noche la situación al presidente de la Liga Correntina. “Hablé con Yury (Kordylas) y otros dirigentes, les planteé esta situación, en un campeonato atípico, y desde la posibilidad vamos a pedir una excepción para no ser sancionados como dice el reglamento. Es un campeonato excepcional, tiene características excepcionales. Por ejemplo, hay Boca Unidos A y B, eso nunca había sucedido, y otras cositas más. Por eso pedimos una comprensión por parte del Tribunal y de los demás clubes, con este pedido de no participar”.

En sus explicaciones, Alonso mencionó que “no somos un equipo que no presenta categoría de Infanto (Juvenil), que tenga deudas, que no cumple con la Liga… se nota que es algo excepcional. Tampoco tenemos pretensiones de jugar el Regional, así que creemos que no es muy conveniente afrontar este campeonato que es largo. Este fin de semana va a llover, el siguiente hay elecciones y se va a seguir suspendiendo. Hay un montón de variables que están dando vueltas y que no se han resuelto”.

“La nota la presentamos esta tarde y con el pedido de excepción; analizar y entender la decisión que tome la Liga, trabajarlo con ellos y no hay ni malos ni buenos: hay una decisión que es nuestra y que queremos que sea entendida”, agregó, confirmando el pedido de darse de baja.

“El plantel hoy no está entrenando, ya se tomó la decisión de no competir y tampoco entrar al Regional. En noviembre van a haber elecciones nacionales, seguramente van a haber cambios económicos muy importantes a nivel país y tratar de pensar en el torneo Federal es una cuestión bastante loca. No podemos hipotecar el club por un campeonato”, concluyó.

Más allá de los argumentos, todos muy válidos, expuestos por Alonso, la decisión tomada por el club Cambá Cuá no deja de sorprender teniendo en cuenta que hace escasas tres semanas se inscribió en la Liga Correntina para participar de un torneo “reducido”, clasificatorio al Torneo Regional Federal Amateur (Trfa), minicertamen que naufragó antes de iniciarse, porque debía jugarse en paralelo con el torneo oficial de primera división A.