Gauna: “Corrientes elige diferente en las elecciones nacionales”

La precandidata a diputada nacional por el Frente de Todos Marlén Gaúna apunta a lograr la tarifa diferenciada de energía, se compromete a ser un ser un nexo entre Nación y los municipios, considera como algo retrógrado y antidemocrático que los jóvenes no puedan votar y que no exista paridad de género.

Marlén Gaúna, precandidata a diputada nacional en segundo término por la lista Celeste y Blanca 501, se define como militante peronista, kirchnerista, de La Cámpora, feminista y muy comprometida. Es coordinadora de la Región NEA de Relaciones Municipales del Ministerio del Interior. Es mamá de dos nenas y licenciada en Comunicación. Nació en Monte Caseros, pero vive hace 16 años en Capital.

Proyectos

Ante las elecciones nacionales del 12 de septiembre dialogó con El Litoral sobre los proyectos que impulsará en el Congreso de la Nación y dijo: “Nuestra provincia necesita mucho desarrollo energético. Tenemos que lograr una tarifa diferenciada como tienen las zonas frías”.

“Necesitamos ser un nexo con las gestiones nacionales para cada uno de nuestros municipios. Me interesa que el Estado nacional en conjunto con las delegaciones nacionales que tenemos en territorio puedan generar una sinergia que pueda aportar a los ciudadanos y también a los gobiernos locales, gestión, acceso y posibilidades de derecho”.

Campaña

Tras el resultado adverso de las elecciones provinciales del domingo 29 de agosto, donde el oficialismo ganó 76.76% y el binomio del Frente Corrientes de Todos, conformado por Fabián Ríos y Martín Barrionuevo, obtuvo un 23.24%, al ser consultada sobre la campaña y las acciones que están llevando adelante para lograr un resultado diferente, la precandidata a diputada nacional por el FDT señaló que “en principio hoy (por ayer) estuvimos caminando en San Luis del Palmar y también en Capital y mañana (por hoy) seguimos por Goya y también en Capital.

“La recepción de las boletas por parte de los vecinos es muy buena. Tiene una característica especial, ya que es la blanca y celeste que identifica a Cristina (por la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner). Nosotros le contamos que somos candidatos de Cristina y de Alberto (por el presidente Alberto Fernández). La gente nos dice: sí, nosotros conjugamos en la provincia con Valdés (por el gobernador de Corrientes Gustavo Valdés), pero en las nacionales conjugamos con Cristina”.

“Los números de Cristina y de Alberto en la provincia son muy buenos, no tienen un descenso y eso tracciona mejor. Es verdad que el golpazo del fin de semana fue grande, pero nosotros entendemos que Corrientes elige de forma diferente, en las elecciones nacionales y provinciales. Tenemos muchas expectativas”.

Jóvenes y paridad

“Es un retroceso, retrógrado, antidemocrático que los jóvenes no puedan votar. Ellos están muy involucrados. Ellos leen a la política a través de las causas, ya sean ambientales, feministas, sociales, entre otras, lo que demanda que nosotros los políticos, tengamos que agigornarnos un poco. Encontramos a muchos jóvenes que querían votar, pero no hay decisión política de cambiar esto, no les interesa”, dijo con respecto al voto joven en la provincia y la falta de tratamiento en la Legislatura.

“Vinieron a prometernos que nos iban a dar la paridad después de las elecciones, lo que es una aberración”, consideró.

“Todo es muy complejo, tener un gobernador con mucha imagen positiva, siendo una provincia con índices altos de pobreza. No sé si es marketing, pero estoy segura de que el vecino subsiste también con el aporte de todos los meses del Estado nacional. En la pandemia el Gobierno provincial no implementó políticas para sujetar la mesa de los correntinos. La verdad, que la sostiene el Gobierno nacional con la Asignación Universal por Hijo (AUH), asignación por embarazo y el aporte por tareas de cuidados. A los jubilados, con la gratuidad de los medicamentos en el Pami, los bolsones. El día a día lo sostiene el Gobierno nacional”, finalizó.