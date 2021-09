Colombi: “No hay que dormirse en los laureles, ni pensar que todo está ganado”

En el marco electoral, el senador provincial y referente de la Unión Cívica Radical en Corrientes, Ricardo Colombi, advirtió que Encuentro por Corrientes “tiene que ser una alianza más social que política, más con el contexto que atraviesa el país, pero Corrientes es una clara muestra de lo que queremos con defectos y virtudes, pero siempre con el objetivo claro, que es dejar bien en alto a la provincia”.

En Domingos de Mega el senador provincial y referente de la Alianza Encuentro por Corrientes (ECO) se refirió a la crisis política nacional y dijo: “Creo que no hizo más que ratificar lo que pensábamos en 2019 cuando se armó la fórmula Fernández- Fernández. Hoy Alberto Fernández es el presidente formal, pero el poder lo tiene la vicepresidente”, indicó el senador.

“Esta situación en algún momento se iba a profundizar, pero Alberto Fernández de cara al 2023 ya fue. Ahora hay que imaginar lo que viene con un escenario lleno de disputas y problemas que van a ir complejizándose y que los vamos a pagar todos los argentinos”, manifestó el exgobernador de Corrientes.

“No hay que dormirse en los laureles ni pensar que todo está ganado. No hay que poner el carro delante del caballo” y aclaró que “aquellos dirigentes que tengan cartelera nacional no son los sumus de la política, hay hombres y mujeres del interior que no nos encandilan las luces de los medios nacionales. Tienen que ser abiertos y no ser soberbios, hay que entender que las elecciones se ganan con los votos de todos y no solo con los de Capital Federal”.

Por su parte, calificó de similar la situación en la Unión Cívica Radical, y agregó que “no hay que pensar que estamos tocando el cielo, hay que seguir trabajando. De nada sirve ir a internas que terminar generando fragmentación”.

En torno a la alianza Encuentro por Corrientes, Colombi advirtió que “tiene que ser una alianza más social que política, más con el contexto que atraviesa el país, pero Corrientes es una clara muestra de lo que queremos, con defectos y virtudes, pero siempre con el objetivo claro, que es dejar bien en alto a la provincia”, enfatizó. “De cara a noviembre hay que seguir trabajando, porque tenemos la posibilidad de llegar con dos senadores nacionales al Congreso, y más aún cuando tenemos en 15 municipios un 30% del electorado de la provincia. Ahora se invierte el rol de los municipios que votaron, hoy hay más calma en un lado que en el otro; y en muchos lugares hay una continuidad que se debe dar en las próximas elecciones”, finalizó el senador provincial.