Ordenan restituir importes retenidos a una jubilada por el impuesto a las ganancias

La Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal ordenó a la Afip restituir con intereses los importes que, en concepto de impuesto a las ganancias, se le retuvieron de sus haberes previsionales a una jubilada, confirmaron ayer fuentes judiciales.

La Sala III de la cámara modificó la sentencia anterior a favor de C. I. A., quien en primera instancia había logrado que se aceptara su acción de amparo para que el organismo se abstuviera de realizar el descuento, pero con la aclaración que, para recuperar los fondos, debía iniciar otro juicio. La Afip había cuestionado que a la jubilada se le reconociera su derecho en una acción de amparo porque, según expuso, su caso no es similar al precedente “García” de la Corte Suprema de la Nación, ya que la mujer no acreditó enfermedad ni que estuviera en situación de vulnerabilidad.

El organismo expuso que tampoco se probó que las retenciones fueran confiscatorias o absorbieran una porción sustancial de la renta de la demandante, 121.260 pesos en marzo de 2020, que le impidiera llevar una vida digna. La Sala III consideró, en cambio, que el caso de C. I. A. es similar al precedente “García” de la Corte.

