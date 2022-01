El Comité de Vigilancia de Capital informó recomendaciones por la variante ómicron

En la Municipalidad capitalina se abordó este jueves la actualización de los criterios epidemiológicos para hisoparse y cumplir aislamiento en caso de ser covid positivo o contacto estrecho.

También se definieron estrategias para el personal de salud y policial.

La reunión fue encabezada por el viceintendente, Emilio Lanari, y contó con la participación de la directora de Epidemiología de la Provincia, Angelina Bobadilla.

Nuevas medidas

En consonancia con lo informado por el Comité de Crisis del Gobierno Provincial, quienes se deberán testear son personas que presentan síntomas de la enfermedad y sean mayores de 60 años, estén embarazada, presenten patologías de riesgo, sean personal de salud, no tengan el esquema de vacunación o lo tengan incompleto.

Ellos deberán acercarse al centro de testeo más próximo a su domicilio entre las 72 horas y los 5 días de haber presentado síntomas. También podrán acceder al hisopado pacientes para internación o cirugía y su acompañante, con la acreditación correspondiente.

Ante un contacto estrecho confirmado: en el caso de convivientes si cuentan con el esquema de vacunación completo (dos dosis) deben aislarse siete días y si cuentan con una sola dosis o no se vacunaron deben aislarse diez días.

En ambos casos, no será necesario hisoparse. Si no son convivientes y posee el esquema de vacunación completo y no presenta síntomas, no se recomienda el hisopado ni el aislamiento.

En cambio, si no cuentan con las dos dosis de la vacuna o no están inoculados, deberán aislarse diez días.

En el caso de presentar síntomas de covid pero no se logró identificar el nexo y se trata de personas menores de 60 años y sin factores de riesgo, en el Centro de Salud al que concurran determinarán el hisopado.

Si son mayores de 60 años o con factores de riesgo, deberán hacerse el hisopado. Para el personal de salud se estableció para aquellos casos positivos con vacunación completa si no presentan síntomas en los cinco días se hisopa. Si da negativo recibe su alta respectiva. En tanto aquellos que tengan el esquema incompleto deben hisoparse al séptimo día.

Detalles de la reunión

El presidente del Comité de Vigilancia Municipal, Emilio Lanari, señaló: “Nos juntamos para hacer una actualización de todos los criterios para hisoparse y de aislamiento, además de definir estrategias para el personal de salud y también el policial”.

“Fue una jornada fructífera de la cual se desprenden recomendaciones para toda la población en general, y también con una comunicación interna para todo el departamento médico donde se va a informar cada una de las nuevas medidas, que seguramente con el transcurso del tiempo se van a seguir actualizando”, precisó Lanari.

En su rol de médico, el viceintendente advirtió: “Hay que saber que estamos en presencia de la variante ómicron, que tiene mucha contagiosidad, y que los síntomas, gracias a Dios, son un poco más leves. Es muy importante destacar que el porcentaje de gente que entra a terapia intensiva con ocupación de respirador artificial es muchísimo más alto en aquellos pacientes que tienen una vacunación incompleta o que no tienen vacunas”.

“A partir de estas recomendaciones que estamos comunicando, para poder hisoparse la persona va a tener que acompañar el carnet de vacunación”, indicó Lanari.“Lo que se espera es que esta curva de contagios empiece a disminuir gradualmente; probablemente en una semana o dos haya un descenso en tal sentido.

Pero es muy fundamental para poder disfrutar de todos estos eventos que todos nos cuidemos y mantener lo que llamamos la burbuja familiar o de los amigos, no compartir vasos, utilizar permanentemente el barbijo o el alcohol en gel, y guardar el distanciamiento social en la medida de lo posible”.

