Corrientes: predomina la cepa ómicron y estiman el promedio de casos diarios en 7.000

Se confirmó que en Corrientes predomina la variante ómicron y que los niveles de contagios son altos, que ataca a los jóvenes, pero se mueren los adultos mayores con comorbilidades. Sobre el nivel de contagiosidad alertaron que es alto y se debería multiplicar por dos, porque hay gente que no se hisopa. "Debemos estar entre los 6.000 y 7.000 casos diarios", dijo el ministro de Salud, Ricardo Cardozo.

El ministro Cardozo detalló que los niveles de contagiosidad deben siempre multiplicarse por dos o tres, porque hay gente que no se hisopa. "Si hoy estamos en un promedio diario de 2.000 casos, la Organización Mundial de la Salud, recomienda multiplicar por tres el nivel de contagiosidad porque hay gente que no se hisopa o asintomático. Es decir, Corrientes estaría con 6.000 o 7.000 casos diarios".

"En Corrientes vamos a seguir testeando, pero no vamos a testear más de los que hacemos actualmente,por varias razones: escasean los test en el mundo y por el costo que tienen", detalló.

Antes, la doctora Angelina Bobadilla confirmó que el ascenso de contagios tiene que ver con que en Corrientes predomina la variante ómicron. Destacó que la cepa delta no tuvo gran repercusión en la provincia, por la contención epidemiológica que realizó el equipo de salud"..

"Los niveles de internación son muy bajos en comparación con las otras olas. Pero puede aumentar", alertó y explicó: "Hay un alto nivel de contagiosidad en jóvenes, pero la letalidad se da en adultos mayores de 60 a 80 años.

Ómicron llegó a Corrientes el 4 de enero, aseguró la doctora.

En tanto, el doctor Fabián Plano se refirió específicamente a la cepa ómicron y alertó: "No es correcto decir que la cepa es más leve y causa mucha muerte. Es más contagiosa y afecta la presencialidad en los trabajos, es decir tiene otra manera de dañar y otro impacto social. Después del tercer día hay quienes la pasan bien, pero hay otros que no, los síntomas empeoran y siguen. Es peor aún para quienes tienen patologías de base. Ahí la cuestión se complica. Hay que ir al médico, pero hay que saber cuándo ir. Un síntoma claro ómicron es que nos duele todo, como si fuera dengue, y si al cuarto día no pasa hay que ir al médico".

