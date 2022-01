Juntan dinero para regalarle un viaje sorpresa al joven baleado por un policía

La novia de Nahuel Pedemonte, el joven baleado por la espalda el 23 de enero del 2021 por un exefectivo policial durante una discusión vecinal en el barrio Molina Punta de la capital correntina, pidió donaciones para darle “vacaciones sorpresas” al muchacho.

Los usuarios atendieron rápidamente al pedido de Lourdes, quien tomó la idea de una de sus seguidoras.

Si bien lo principal era que Nahuel no se enterara, algunas personas lo compartieron en redes y el joven lo vio.

“Es un viaje sorpresa que le quiero hacer a Nahuel por todo el año que se pasó en el hospital”, escribió Lourdes en Facebook.

“Una seguidora me dio la idea y me pareció genial para olvidar y despejar todo lo malo”, relató, y detalló que no quiere “un viaje caro ni mucho menos lejos”.

“Nahuel se merece mucho más y hay cosas que yo no le puedo dar, por eso recurrí a este medio”, explicó la joven y agradeció a todas las personas que acompañaron a la pareja desde el momento del violento hecho que dejó a Nahuel en terapia intensiva durante cuatro meses y que, aún hoy, lo mantiene en silla de ruedas. Para colaborar con las vacaciones sorpresas, el alias de la cuenta es lourdes.graffrioli.