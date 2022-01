Casados con hijos: la reacción de "Coqui" Argento y "Dardo" ante los dichos de Érika Rivas

Luego de que Érica Rivas reavivara la polémica al hablar sin filtros de su polémica y mediática desvinculación, hace dos años, de la obra Casados con Hijos, Marcelo de Bellis y Darío Lopilato reaccionaron a sus últimos dichos.

"No quieren que yo esté, ellos me echaron. Yo quiero estar. Para mí es muy importante ocupar ese espacio de representación como mujer y como feminista”, dijo la actriz que interpretó a María Elena Fuseneco en la ficción en una entrevista que le brindó a Julio Leiva para "La caja negra".

Los actores, que están en Mar del Plata presentando la obra Vamos a contar mentiras (Teatro Carreras), fueron interceptados a la salida de una de las funciones por Gonzalo Vázquez, cronista de Intrusos (América, lunes a viernes a las 13) y les repasó las frases más duras de la actriz.

"Erica Rivas volvió a hablar del tema y fue contundente al decir que ella para la producción era 'un grano en el orto'", les dijo el cronista. Entonces, Marcelo de Bellis, que interpretó a Dardo en la exitosa ficción de Telefe y quien hacía de pareja del personaje de Érica, tomó la palabra y demostró su cansancio con la situación.

"Bueno, es mucho. Ya estamos...Aparte no es un proyecto ahora Casados. Estaríamos hablando del pasado, lo que dijo uno y lo que dijo el otro...No nos metas en esto", dijo el actor, un tanto irritado con el asunto.

Por su parte, el hermano de Luisana Lopilato, un poco más conciliador, explicó: "Hay cosas que no se pueden manejar. Y eso es lo que pasa en esta situación. Yo no lo puedo manejar, Marce no lo puede manejar...Ya va en decisiones personales, o de la producción que van más allá de nosotros".

Y recalcó el actor que interpretaba a Coqui en la ficción: "Te llaman para la Selección y ese partido lo querés jugar y eso es lo que me pasa a mi con Casados. Y hay que recordarlo como algo hermoso que pasó...".

De Bellis, en concordancia con la opinión de su compañero, concluyó: "Nos cuesta soltar a todos. De hecho, Darío y yo nos propusimos volver a trabajar juntos en teatro porque no pudimos hacer Casados con hijos. Y nos admiramos y nos queremos y es un placer estar juntos otra vez".

En octubre del año pasado, Marcelo se había referido al escándalo que se generó a comienzos del 2020 tras las declaraciones de Rivas, quien aseguró que había sido "echada" de la versión teatral de Casados con Hijos debido a su ideología feminista: “Prefiero no meterme con eso porque ni siquiera hablamos con Guillermo lo de Érica. No me produjo absolutamente nada. Prefiero cuidarnos a todos. Yo no la escuché, andá a saber lo que dijo y en qué contexto”.

“Preferí dar un paso al costado y no opinar más. Esta es la primera nota que doy después de un año y medio. Prefiero guardar silencio y que cada uno tenga sus razones y respetar”, había dicho el actor. Y aclaraba: "Yo a Érica la quiero muchísimo y bueno, el proyecto hoy está frustrado. En su momento, la hubiéramos extrañamos muchísimo. La admiro como actriz y ha sido una gran compañera, prefiero respetar las posturas”.

Sobre la ausencia del personaje de María Elena Fuseneco, una pieza fundamental en la composición de su propio rol en la ficción, Marcelo opinó: “La verdad es que también se podría hacer sin un Dardo la obra. En ese momento te dije que los seis éramos irremplazables pero hemos tenido una temporada del programa sin Luisana (Lopilato). Ella faltó más de un mes a las grabaciones porque tenía una película, tenía otro trabajo. Cada postura es respetable”.

Las razones por las que Érica Rivas no continuó en "Casados con hijos"

“Me echaron por ser feminista, que para ellos era ser hinchapelotas. De hecho me decían: ‘No seas pan amargo’. Porque era la hinchapelotas que les marcaba cosas”, había dicho tajante Érica Rivas tras bajarse de la versión teatral de Casados con hijos uno de los mayores éxitos televisivos de la comedia moderna.

Una de las razones que enumeró para su salida de la obra fue la preocupación que tenía por el tono de chistes machistas que manejaba la obra. “Yo pedía que buscáramos opiniones, una asesoría. Eran todos hombres: los productores, los guionistas, la dirección… Entonces, ¿cómo no buscar otra mirada? ¿No podían poner a una mina?", cuestionó.

"Ese mail lo mandé después de que me llegaran unos mini guiones para hacer avances por radio y la verdad es que no entiendo cómo a esta altura de la historia vamos a seguir riéndonos de los bigotes de una mujer”, indicó Érica en su momento.

Por otro lado, sin nombrarlo se refirió a la actitud que tuvo Guillermo Francella como director y cómo se comportó con ella en toda esa situación: "Me comí que el director me dijera feminazi, que estaba demasiado alterada. Y mi transpiración llegaba desde el cuello a los pies". (Clarin)