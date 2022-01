Nicky Jam desmintió un curioso mito sobre las "Bizarrap Sessions"

Nicky Jam, una de las leyendas del reggaetón mundial, volvió a estar en boca de todos gracias a su colaboración con Bizarrap, el exitoso productor musical del momento. El "Biza" tiene un estilo muy particular y simple para grabar los videoclips de sus "Bizarrap Sessions": son en su estudio, con luces led azules y el o la artista en primer plano.

Sin embargo, con Nicky Jam se hizo una excepción. En diálogo con Infobae, el cantante expresó: "Nos encontramos en Miami, hicimos el seteo que él tenía en su estudio. Mucha gente pensó que yo fui a Argentina a grabar, que me hubiera encantado, pero no. Y fue espectacular. Yo no sabía que eso se iba a pegar tanto, fue una locura". Es decir, que el videoclip no se grabó en el clásico estudio del productor, sino que él se fue para Estados Unidos y realizaron una escenografía con similares características a los anteriores videos.

Por otra parte, Nicky expresó que no conocía al productor hasta que escuchó su hit con Nathy Peluso. "Vi ese video y me encantó. Me acuerdo que estaba en un edificio de Marc Anthony, estábamos compartiendo... Él tenía eso en el altavoz y yo dije: “¿Qué es esto?”. El video era una cosa normal, en un estudio de grabación, con una luz... Algo que yo nunca había visto antes. Nunca se me había ocurrido colaborar con él, hasta que mi manager me lo propuso. Y yo dije: “Pffff, vamos”.

Con respecto al desempeño de su canción con Bizarrap, la "BZRP Music Sessions #41″, dijo: "Esa canción es un fenómeno y me encanta porque demostré todas mis facetas: cómo rapeo, cómo canto, rapeé en inglés, en español... Hice de todo y me la dieron, que es increíble, porque el público de Bizarrap no escucha cualquier música, es muy selectivo. Con esto me di a conocer y me di a respetar como MC ante la nueva ola de Argentina, que tiene un talento increíble. Que hayan visto a este viejito de 40 años que oyó ese ritmo y lo partió en cantos, para mí es una bendición".

