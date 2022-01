Una tiktoker argentina de 23 años murió en Florianópolis

Una tiktoker argentina de 23 años llamada Valeria Silvestre murió de manera repentina de un paro cardíaco mientras disfrutaba de sus vacaciones con amigas en la ciudad de Florianópolis, en Brasil.

Silvestre se había hecho popular en la red social gracias a sus consejos sobre astrología y a sus reseñas sobre libros. En Tik Tok tenía casi 440.000 seguidores y en Instagram contaba con 75.000 seguidores.

La noticia empezó siendo un rumor en las redes y luego terminó por confirmarse gracias a un posteo en Tik Tok de su prima, llamada Milena García.

“Básicamente ella estaba en un micro, estaba durmiendo. Las amigas la intentan despertar y no se despertaba. Le empezaron a hacer RCP, intentaron reanimarla, llamaron a la ambulancia. La llevaron a un hospital y les dijeron que se había ido. Le dio un paro cardíaco y se fue”, fue la explicación de García.

La muerte de Silvestre generó una conmoción en toda la comunidad que seguía a Valeria Silvestre en las redes sociales.

Una usuaria, llamada Nancy Patricia Rojas, escribió en un posteo de Instagram: “¡¡¡No caigo, Dios mío, no caigo!!! Nuestra lectora favorita y eterna. ¿Habrás terminado de leer el último libro que te atrapó por última vez? No me olvido más de nuestros mensajes en la madrugada para recomendarnos libros. Bah, donde vos me los recomendabas, o cuando te consulté sobre si me cortaba o no el pelo hasta los hombros porque estábamos convencidas de que teníamos el mejor pelo, y me habías dicho que lo haga, que la vida es una sola y el pelo crece, una frase superarmada, pero esa vez tenía sentido. Juro que no caigo. Dios mío. Volá alto, eterna soñadora de bellos ojos y coreos superpegajosas”.

Una de las amigas más golpeada era quizás su más íntima, llamada Belén, y con quien Silvestre protagonizó uno de sus últimos posteos en Instagram, donde calificó a la propia Belén como “Mi compa, siempre”.

“No tengo consuelo para esto. No sé cómo voy a hacer para no tenerte, hermana mía. Gracias por todo lo que vivimos juntas, nunca me lo voy a olvidar. Te amo, y sé que siempre vas a estar con nosotras. Yo te prometo que vamos a estar más juntas que nunca, como vos querés. Descansá en paz amiga de mi alma”, escribió Belén.

Mientras, en una historia de la misma red social, Belén publicó una foto con Valeria y escribió: “Si te caés, te levanto… y si no me acuesto con vos (...) A lo mejor mis manos no tienen las fuerzas para levantarte, pero mi alma y mi corazón lo van a hacer… porque ese es el amor que nos une”.

Aún se desconoce si Silvestre tenía problemas cardíacos preexistentes. Sus familiares viajaron de inmediato a Brasil, apenas conocieron la trágica noticia.

