Un periodista gritó a una compañera y la amenazó en pleno programa

Lo que comenzó como un debate sobre el consumo problemático de alcohol y drogas entre menores de edad en un programa de radio, terminó en un violento episodio entre el conductor y la locutora del programa “Mañana de sol” por Sol Play. El momento de tensión se vio en vivo por la trasmisión del programa: Bruno Ballesteros cruzó de manera violenta a su compañera; y ahora la empresa lo suspendió por tiempo indeterminado.

En torno a la problemática del consumo de sustancias prohibidas entre menores, surgió el debate sobre el rol de los padres y madres. Es en este contexto que Ballesteros cuestionó y no respetó la opinión de Laura Kretschmen, generando un tenso momento.

Si bien los tonos fueron diferentes desde el arranque, ambos coincidían en la falta de “involucramiento” de los padres. El conductor comenzó a contar cómo fue su crianza y la comparó con “la mayoría” de los padres hoy en día.

Un oyente se percató de que el debate no estaba siendo amistoso y envió un audio diciendo “no te dejes gritar por el ’Colo’, Kretschmen, por favor”. A lo que la locutora se rió y señaló en tono amistoso: “Es verdad, usted me está gritando al aire, eso no me gusta”; y el conductor solo atinó a seguir escuchando audios.

