Larreta confirmó que está en pareja con una funcionaria de su gabinete

El jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, confirmó que está en pareja con una funcionaria de la Ciudad. Se trata de Milagros Maylin (foto), de 36 años, actualmente a cargo de la Secretaría de Bienestar General.

Rodríguez Larreta aprovechó una entrevista en LN+ con el periodista Luis Novaresio para ratificar la noticia. El tema venía debatiéndose internamente como un elemento de campaña. El jefe de Gobierno porteño aspira a competir por la presidencia el año próximo.

"Me enamoré, estoy muy feliz", confesó y le dedicó palabras atentas a su pareja: “Siento que me desestructura, que me hace muy bien, tiene una gran energía positiva”.

Y avanzó en detalles. “Me desestructura, me descontractura, nos reímos mucho, me hace reír”, contó sobre la relación. “Milagros es super comprometida con su trabajo, muy inteligente, muy apasionada, tiene una gran energía positiva, transmite buena onda. Es muy sensible y muy familiera”, elogió Rodríguez Larreta a Maylin.

"Siento que me desestructura -insistió-. Yo a veces soy un poco rígido, duro. Siento que ella me ablanda, me hace bien", concedió. "Estoy feliz y me enamoré. Y es lindo decirlo", agregó.

A fines de 2020, en medio de la pandemia, Rodríguez Larreta se había separado de Bárbara Diez, con quien estuvo casado 20 años y tiene tres hijas: Manuela, Paloma y Serena.

