Luciano Castro habló como nunca de su separación con Sabrina Rojas

Luciano Castro y Sabrina Rojas se separaron definitivamente en mayo de 2021 tras once años juntos y dos hijos en común, Esperanza y Fausto. Luego de superar algunas crisis, la pareja decidió terminar en buenos términos la relación.

Lo cierto es que al día de hoy los dos mantienen un excelente vínculo y hasta incluso compartiendo distintos momentos familiares con sus actuales parejas, ella con El Tucu López y él con Flor Vigna.

En charla con Pronto, Luciano Castro habló como nunca de su separación de Sabrina Rojas y reconoció que intentó ser un "buen marido" hasta que decidieron dar un paso al costado.

"Como dice la canción 'Ahora dejá que te vean, eh. Vos ya apuntaste, ahora dejá que te vean'. Eso tiene que ver con la evolución y la vida hermosa que pude tener en este último tiempo", indicó el actor.

Y remarcó: "Me supe colocar en el lugar de padre, intenté e intento todos los días desde que me levanto hasta que me acuesto en ser el mejor papá del mundo".

"Sé que muchas veces no lo logro. Intenté ser un buen marido con Sabri y lo intenté hasta último momento de nuestro matrimonio. Siempre voy por lo mejor, aunque muchas veces las cosas no me salen como quiero", cerró profundo Luciano Castro.

