Cristina Greve cerró su participación en los Odesur con una medalla de plata

Tras participar en cuatro pruebas, la medalla llegó para la correntina Cristina Greve en la XII edición de los Juegos Odesur que ayer llegaron a su fin en la ciudad de Asunción (Paraguay). La ciclista obtuvo la presea de plata de plata en la carrera de madison junto a su compañera Maribel Aguirre Mangue.

La dupla argentina obtuvo la plata, al acumular 14 puntos, uno más que las brasileras Alice Leite De Melo-Wellyda Dos Santos que, con 13, se llevaron la presea de bronce, y trece menos que las ganadoras de la prueba, las colombianas Angie González-Mariana Herrera que, con 27, ganaron la de oro.

De esta manera mejoró su producción en esta prueba ciclística ya que en los Juegos de Cochabamba (Bolivia) 2018 había obtenido la prueba de bronce.

Se debe recordar que en Asunción 2022 la ciclista de 35 años compitió en las siguientes carreras: ruta individual de fondo, persecución por equipos, y ómnium. En ninguna de ellas había logrado subirse al podio.

Lo que viene

Tras competir en el vecino país, en lo que fueron sus cuartos Juegos Suramericanos, Cristina Greve se presentará ahora en la “Vuelta a Formosa Internacional Femenina”, competencia que tendrá lugar desde el viernes 21 al domingo 23 de octubre próximo.

Luego, Greve regresará a Corrientes para recibir el título honorífico de Mérito al Ciudadano por parte del Concejo Deliberante de la comuna capitalina que la distinguió con esa distinción. “Se comunicó conmigo un concejal que me pidió el currículum y una autobiografía que se la mandé y deliberaron. Después me escribió y tengo que ir a Corrientes, no sé cuando porque hasta el 4 o 5 de noviembre tengo viajes. No vuelvo ni para ir a mi casa por que se hace la vuelta a Formosa, y después tengo una competencia en Buenos Aires. Como me dijo que solamente los jueves entregaban las distinciones, van a tratar de hacerlo un martes, un día que voy a estar en Corrientes. Deportivamente para mí está siendo un año lineal y los reconocimientos siempre motivan y dan esos empujoncitos que por ahí necesitamos para no decaer”, le comentó, días atrás, la correntina a El Litoral.

Oro para Chiaraviglio

El argentino Germán Chiaraviglio obtuvo ayer la medalla de oro en la modalidad Salto con garrocha del atletismo de los Juegos Odesur Asunción 2022.

En la última jornada de competencia del evento desarrollado en el Centro Nacional de Atletismo de la ciudad de Luque, el santafesino clavó un registro de 5,45 metros para adjudicarse la prueba.

Chiaraviglio, de 35 años y finalista en los Juegos Olímpicos Río de Janeiro 2016 en la apuntada modalidad, aventajó al ecuatoriano Rodolfo Pacho Vélez (5,35) y el brasileño Augusto Dutra Da Silva (5,30), ganadores de las preseas de plata y bronce, respectivamente.

El santafesino, que también logró clasificarse a la definición del Mundial Beijing 2015, no pudo igualar su mejor marca anual en este 2022, conseguida en un torneo internacional en Landau (Alemania), cuando saltó 5,60 metros y finalizó cuarto. La medalla lograda por Chiaraviglio resultó la segunda dorada que otorgó la delegación del atletismo argentino durante la jornada, ya que anteriormente la marplatense Belén Casetta había conseguido el primer escalón del podio, al imponerse en los 3 mil metros con obstáculos, entre las mujeres.