Maxi Pachecoy presentó el ciclo “Músicos que hicieron libros”

El músico y compositor chaqueño Maxi Pachecoy fue el presentador ayer del ciclo “Músicos que hicieron libros”, en la Feria Iberoamericana del Libro Chaco (Filc) 2022 que se realiza desde la semana pasada en el Domo del Centenario de Resistencia.

En “Músicos que hicieron libros” Pachecoy acompañó a diversos artistas dedicados a la música en conversaciones sobre sus publicaciones. Magdalena Feitas, Miss Bolivia y Antonio Birabent fueron los protagonistas de esta sección de la Feria Iberoamericana del Libro Chaco.

“La Feria del Libro me parece un encuentro fundamental para seguir fomentando la lectura, acercar el libro a la gente, que pueda ir y conocer autores hablando de sus libros, de cómo lo hicieron, de qué tenían en mente o de qué sentían en el momento de escribir. Y además, la presencia de las librerías, el intercambio con los lectores, todos en un mismo lugar, me parece muy importante. Creo que no siempre tenemos esa oportunidad”, dijo el músico chaqueño.

(VAE)