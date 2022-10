Confirmado: Daniel Osvaldo y Gianinna Maradona están separados

Daniel Osvaldo y Gianinna Maradona están separados. En un posteo en su cuenta de Instagram, el ex jugador confirmó la ruptura sentimental con la hija de Diego Maradona.

"Antes que se inventen mil historias, se las hago corta. Gianinna y yo ya no estamos juntos. Nada más que aclarar", expresó Osvaldo en dicha publicación.

En enero, el ex jugador y la hija del astro del fútbol tuvieron una fuertes crisis, en medio de unas vacaciones en Miami. En esa ocasión, el ex Boca había salido a un boliche con un grupo de amigos, algo que no fue para nada del agrado de Gianinna.

Pese a la tormenta, y a la desaprobación de Dalma y Claudia Villafañe, la joven le dio una nueva oportunidad a Osvaldo y decidieron seguir adelante con la relación. Aunque el vínculo mejoró, hoy todo se terminó.

Primicias Ya