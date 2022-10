Primera jornada de la “Vuelta a Formosa Femenina Internacional” con la participación de Cristina Greve

La Vuelta a Formosa Femenina Internacional se pondrá en marcha hoy con un pelotón de 102 ciclistas de distintas nacionalidades entre las que estará la correntina Cristina Greve.

La competencia en Formosa es la primera prueba de ciclismo de ruta que abre el calendario de la Unión Ciclista Internacional y se extenderá hasta el domingo 23.

Tomarán parte un total de 17 equipos donde estarán presentes las selecciones de Italia, Colombia, Uruguay y Paraguay, y equipos como el Eneicat-RBH Global de España, el Pio Rico Cycling de Bolivia, el Team Fernandes de Brasil, Liro Sport de Colombia y Armonia Cycles Club de Uruguay.

Entre los representantes argentinos, están: Team Pave-Damico; Team Formosa; Saint Gobain La Segunda Ladies Power; el Buona Vita; el Braghette-Tres de Febrero; el Chaco Don Blas; el Team San Luis y el Rower San Luis.

Greve será tarde del equipo Rower San Luis junto a las también argentinas Carolina Pérez, Araceli Gómez, Nadia Miranda y Dayana González, y la venezolana Nelismar Gómez.

La correntina viene de competir en los Juegos Odesur en Asunción, donde participó en cuatro pruebas y logró una medalla de plata en la categoría madison, junto a la sanjuanina Maribel Aguirre.

“No llego en buena forma porque hice toda mi preparación para la pista. Y si bien van de la mano la pista y la ruta, hace mas de un mes que estaba abocada a la pista. Eran entrenamientos mas cortos, mas rápidos” admitió Greve en una entrevista que le brindó a El Litoral.

“En Formosa son tres etapas largas, duras. Son carreras de 120, 130 y 80 km. Por ahí me favorece el terreno y el clima, pero el tema de la distancia no me va a favorecer tanto” reconoció. Hoy, la primera etapa será “Formosa - Laguna Blanca” desde las 7.30. La segunda etapa “Formosa - Pirané” será mañana también desde las 7.30. El domingo se cerrará la competencia con un tramo cronometrado en Herradura (7.30) y el segundo en el Paseo Costero (14).

Toda la competencia se podrá seguir en la cuenta de Instagram @vueltaaformosa.