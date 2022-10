Acuña afirmó que a Ferroviario le costó mucho el partido con Huracán

Cabezas gachas. Los jugadores del Tren Verde no pudieron repetir el sólido rendimiento del partido inicial del torneo.

Ferroviario rescató un punto frente a Huracán de Goya, con el que empató el domingo sin abrir el marcador, resultado que le permitió seguir al frente de la tabla de posiciones de la zona 6 de la región Litoral Norte del Torneo Regional Federal Amateur (Trfa) 2022/23.

El Tren Verde no fue ni la sombra del equipo que en el debut goleó a Huracán Corrientes. Frente al Sabalero goyano cometió errores defensivos importantes, no pudo prevalecer en la generación de juego en la mitad de la cancha, y por lo tanto, los delanteros no pudieron ser abastecidos como corresponde.

Gran parte de la culpa la tuvo el rival, porque el técnico de Huracán ideó un dispositivo táctico que maniató a Ferroviario, aunque falló a la hora de la ejecución en el arco de enfrente, más allá que contó con más chances favorables.

Finalizado el encuentro, el arquero de Boca Unidos, David Acuña, a préstamo para el Trfa en Ferroviario, reconoció que el partido “nos costó mucho”, más allá que “sabíamos que se nos podía complicar”.

“En los primeros centros tuvimos bastantes problemas porque entramos un poco dormidos, pero después lo hablamos en el entretiempo con el técnico y pudimos corregir ese aspecto”, manifestó.

Acuña manifestó que “ellos entraron bien en el partido; nosotros buscamos quedarnos con los tres puntos pero no se nos dio, debemos trabajar más para mejorar nuestro juego”.

Además de Huracán, el otro rival que tuvo Ferroviario fue su propio campo de juego. “La cancha estaba bastante pesada también, no venimos entrenando mucho acá y por eso nos costó mucho”.

Al equipo capitalino le costó llegar con peligro al arco de enfrente, al punto que la única situación favorable que creó fue a los 12 minutos del segundo tiempo. “Tuvimos una clara jugada de gol en la que el Papu (por Hernán Valezuela) yerra por poco; son detalles, pero claramente tenemos que trabajar en la semana para los próximos partidos”, finalizó Acuña.

“Punto que suma”

Por su parte, el mediocampista de Huracán de Goya, Jorge Maciel, valoró el punto conseguido de visitante, más allá que consideró que su equipo contó con situaciones para ganar el encuentro.

“Veníamos de un traspié que no esperábamos en nuestra cancha (NdR: contra Central Goya) y teníamos que venir a buscar los tres puntos; tuvimos situaciones que no pudimos convertir y terminamos empatando, sabiendo también que de visitante es importante no perder”, expresó el jugador.

Acerca del buen planteo táctico de su equipo, Maciel contó que “toda la semana practicamos para estar bien parados de mitad de cancha hacia atrás y buscar aprovechar las chances que podíamos tener. Se dio tal cual planificamos, aunque nos quedó la deuda de no poder convertir, pero nos llevamos el cero de nuestro arco y es un punto que suma al fin”.

Consultado por el estado del campo de juego del equipo capitalino, Maciel indicó que “como la cancha no estaba en buenas condiciones hablamos antes de comenzar el partido de evitar arriesgar mucho”.

“El partido lo peleamos en el medio y en las segundas pelotas, creo que prevalecimos ahí, y ahora a buscar ganar como sea el próximo partido (frente a Huracán Corrientes) en casa”, concluyó Maciel.

