Macri: “Hay que recuperar el control del Estado y correr a toda la militancia”

El expresidente Mauricio Macri participó de un foro en el Miami Dade College sobre el impacto de la guerra en Ucrania en las democracias occidentales y aprovechó ese marco para destacar la importancia de recuperar el gobierno en 2023 y “correr a toda la militancia “de los puestos claves del Estado”.

“Hay que recuperar el control del Estado, ejercer el poder y correr a toda la militancia”, aseguró durante un panel que compartió junto a los exmandatarios Vicente Fox, de México, y José María Aznar, de España.

Macri aseguró que los gobiernos populistas dejan un Estado cooptado por la militancia y destacó la necesidad de combatir ese relato sin temores. “Hay que recuperar el control del Estado y ejercer el poder desde el día uno. Si no tenemos la capacidad de demostrar a la velocidad que la gente te pide hoy, después no te reeligen. Por eso tenes que llegar y correr a la militancia para que la gente vea que hay progreso y demostrarles que vivir dentro de la ley, más allá de lo económico, te da una tranquilidad espiritual distinta”, enfatizó.

“El buenismo no paga, cuando uno está en el poder tenés que ejercer el poder. Por eso tenemos que combatir el relato y cuando gobernamos, ejercer el poder sin pruritos contra ese discurso que nos ha corrido sistemáticamente, porque aunque no queramos, todos terminamos haciendo algo con un matiz populista, porque nos sentimos acorralados, y al final no sirvió de nada”, añadió.

Macri transmitió un mensaje de esperanza. “Se les puede ganar, pero para eso requiere de varias cosas”, aseguró y señaló que la naturaleza (de su espacio) es racional con argumentos contundentes, pero que en la actualidad “estamos cada vez más llevados por un mundo de las emociones”.

“A nuestros valores e ideas hay que darle emoción, poner el corazón, transmitir la misma locura (que ellos) a través de nuestras ideas que son racionales. Las tenemos que llevar con vehemencia, desde el corazón. Si nos quedamos en la racionalidad no llegamos. Ellos tienen un relato poderoso”, admitió.

Así, Macri volvió a apuntar contra el populismo. “No tenemos que dejarnos correr más. El discurso progre es mentira, los únicos que se salvan son ellos cuando están en el Estado, la gente se muere de hambre”, sostuvo.

Para el expresidente, a otra razón por la cual se les puede ganar es porque el mundo ha desarrollado una locura contra el poder. “Nos eligen y a las 48 horas nos cuestionan cualquier cosa”, señaló.

(JML)