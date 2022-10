“El Gobierno nacional usa recursos públicos para hacer su negocio: el clientelismo”

El senador provincial Enrique Vaz Torres analizó la situación económica nacional y tras resaltar los preocupantes indicadores actuales, cuestionó: “El Gobierno nacional usa los recursos públicos para hacer su negocio: el clientelismo a costa de la necesidad de la gente”.

“La supuesta distribución del ingreso que se hace utilizando recursos que les pertenecen a otros no es equidad. Eso no es justicialismo, eso es clientelismo político y genera un gravísimo problema en la sociedad porque no se respeta la dignidad”, reclamó y agregó: “Las personas necesitan ser útiles, necesitan trabajar, necesitan realizarse como individuos, como familia, como sociedad”.

“Y el mejor de los caminos para poder ascender en la sociedad es la capacitación, la educación, el trabajo, la especialización”, consideró Vaz Torres en declaraciones al Matutino de Mega emitido por radio La Red.

“La emisión monetaria es la utilización de una herramienta que está para que funcione la economía, con un objetivo distorsivo: el negocio político del clientelismo”, criticó y consideró que “es muy perverso porque la emisión monetaria genera inflación y la inflación es un nuevo impuesto para todos y es un redistribuidor ciego de la riqueza porque quienes menos tienen no pueden protegerse de ella”.

“Se otorgan planes sociales con emisión monetaria, en una economía que funciona el 50 % en forma marginal, donde no se utiliza el sistema bancario sino el efectivo”, describió y explicó: “Esto hace que todos los mecanismos de funcionamiento de la economía colapsen, se genera inflación, pobreza y caída de la actividad económica en muchos sectores”.

“La actividad económica marginal, en algunos lugares, está sosteniendo a mucha gente que no tiene otra alternativa: cuentapropistas, el obrero que trabaja en negro, el que hace changas, que utiliza su mano de obra en alguna actividad, y necesitan efectivo”, reconoció el senador y apuntó: “Ese es el funcionamiento real de la economía, que es absolutamente marginal y está cada vez peor”.

“Cuesta estar en la actividad formal porque la presión fiscal es altísima. Entonces ¿quién va a querer registrar un pequeño negocio, una actividad de servicio, para la adquisición de una máquina, para adquirir un crédito, para mejorar? es imposible”, lamentó.