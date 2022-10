Habían denunciado antes del ataque al dueño del perro que mató a una niña

Habían denunciado antes del ataque al dueño del perro que mató a la niña de 10 años en Paso de los Libres. Lo indicó su madre, Cecilia Ríos, y pidió justicia por lo sucedido. El involucrado está imputado y estiman que el proceso llevará al menos un año.

La madre de B, la niña que murió tras el ataque de un perro pitbull en el barrio Las Tablitas de la localidad, habló en medios de comunicación y relató los hechos de aquella noche.

“Está suelto. El juez no encuentra supuestamente las pruebas suficientes para detenerlo, así que está en libertad. Tiene que ir cada 15 días al juzgado porque le dieron una pena de cinco años supuestamente”, contó sobre el imputado a Canal 13 Max.

La mujer aclaró que no se trata de un pariente. “Él es criado de mi hermana, no es familiar. Es un chico que, para que no ande por la calle, lo cuidaron”, dijo. “Esto me da una rabia, una bronca porque fue un inocente que mató y no sé qué más pruebas quieren encontrar”, sostuvo.

Cecilia indicó que no es la primera vez que el animal atacaba a un niño. “Nadie conocía a ese perro. Cuando él lo trajo, se asustó y tratamos de arreglarlo bien, pero él no entendía. El perro había corrido a mi sobrino y a mi bebé de cuatro años. Si no era por mi sobrino más grande al que casi le arranca los testículos, mi bebé ya estaba muerto”, mencionó.

Además, explicó que había realizado una exposición policial por otro delito en el que habría estado implicado el dueño del perro, pero no hubo accionar. “Los policías vinieron. Vieron cómo vivía, nunca hicieron nada, estaba avisado que era un perro asesino. Tratamos de hablar por las buenas con él pero no hacía caso”, mencionó.

El animal estaba atado, pero lo único que lo detenía era un cerco de dos alambres. “Nosotros vivimos en un barrio precario. Yo hace cuatro meses perdí a mi papá y nunca me gustó el lugar porque tengo criaturas y hay muchos animales. No es un lugar adecuado para estar y fui a vivir ahí porque somos dos hermanas y ella no podía con el cuidado de mi madre y sus hijos, así que nos mudamos”, sostuvo.

Sobre el día del hecho, la mujer contó que la menor estaba junto con su prima adolescente que la cuidaba. “Yo ese día me fui al centro cinco minutos y cuando volví me encontré con esa tragedia. Ese perro fue soltado intencionalmente porque la correa no estaba forzada. Él se burlaba de nosotros y cuando llegó la camioneta de la Policía él salió disparando”, cerró.

El caso está en plena investigación en manos del fiscal de Paso de los Libres, Mauro Casco. Está imputado por homicidio culposo, ya que el funcionario sostiene que la persona había actuado con negligencia al no tener al animal (potencialmente peligroso) en condiciones adecuadas de cuidado.

La mujer asumió que el fiscal confirmó que al menos llevará un año de investigación entre todo el proceso iniciado.

(BDC)