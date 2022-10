Mica Viciconte reveló el motivo por el que no quiere casarse con Fabián Cubero

Mica Viciconte sorprendió con una inesperada confesión sobre su pareja con Fabián Cubero, con quien hace apenas cinco meses tuvo a su hijo Luca.

Todo comenzó cuando Ariel Rodríguez Palacios le hizo una pregunta a su panelista: “Las camisetas de fútbol, ¿son firmadas por los jugadores o por el utilero? Usted que es esposa de un gran jugador…”. Rápida de reflejos, la influencer lo corrigió: “Pareja”. Y continuó respondiendo la pregunta que le había hecho el conductor de Ariel en su salsa: “Sí, tiene un montón de camisetas...”. Pero Nicolás Peralta, atento a la acotación de su compañera, indagó: “No quiero dejar pasar este detalle, ¿por qué aclarás que no estás casada?”.

Entonces, la excampeona de Masterchef Celebrity explicó: “Porque no soy la esposa...la esposa tiene algo firmado, es otra cosa. Hay papeles, mucho lío...”. Y agregó: “No es un matrimonio. Yo no voy mentir. Es mi pareja”.

En ese momento, el anfitrión le preguntó si era una decisión de común acuerdo no pasar por el Registro Civil, y ella aseguró: “Ninguno de los dos quiere. Está hablado y estamos bien. Los papeles, después, son un estrés.

No sueño con el vestido blanco. Me encanta la gente que se casa, viva el amor, pero prefiero irme de viaje. No me veo con el ramo y no lo veo a él diciéndome ´¿aceptás...?”. Por último, acotó: “No sueño con el casamiento, soñaba con tener un hijo, mi familia ya la formé y me encanta. Pero el casamiento no”.

