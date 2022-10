Jetter sobre el Presupuesto 2023: “Tenemos toda la voluntad de aprobarlo”

La diputada nacional Ingrid Jetter se refirió ayer al proyecto de Presupuesto Nacional 2023 que estima para Corrientes y dijo que “en general el proyecto tiene más consistencia”, que el del 2022 que fue rechazado. “No vemos una situación demasiado desventajosa para plantear, pero sí vamos a escuchar los planteos”, dijo sobre la reunión del jueves que mantendrán los legisladores nacionales por Corrientes con el gobernador y autoridades del Ministerio de Hacienda.

En diálogo con Radio Sudamericana en medio del análisis de la ejecución presupuestaria nacional para el año que viene, Jetter dijo que “en general “ tiene más consistencia que el presupuesto que nos trajo Guzmán (por el anterior ministro de Economía), pero hay cuestiones que queremos marcar”.

La legisladora nacional confirmó también la reunión que tendrán los legisladores nacionales en Corrientes y dijo que “no vemos una situación demasiado desventajosa para plantear, pero si vamos a escuchar los planteos sobre el presupuesto del gobernador (por Gustavo Valdés) y del ministro de economía (por Marcelo Rivas Piasentini) y sobre las obras específicas, como la Ruta 12, no vamos a exigir que incluyan la autovía porque sabemos que el proyecto no está terminado y no debe tener presupuesto. Pero si debería estar contemplado el presupuesto necesario para mejorar ese tramo de la ruta”.

“Si comparamos con el Chaco quedamos muy atrás, pero con respecto a otras provincias no estamos tan mal y pero debemos tener la visión del Gobierno sobre las obras específicas que se quiere para poder pelearlas”.

“En educación estamos bien, con respecto a las otras provincias. Pero lo más importante va a ser lo que surja de esa reunión”.

En tanto, sobre la exposición que se iniciaba a cargo de la Secretaría de Energía comentó que “ahí hay algunas cuestiones que no podemos dejar pasar y que son artículos que están medios escondidos, por ejemplo hay un artículo donde se prevé devolver al Ejecutivo, el arbitrio de fijar retenciones. Esto lo perdió el Ejecutivo con la no aprobación del presupuesto 2022 y nosotros eso no les vamos a dejar pasar, eso es un impuesto y si quieren aumentar una alícuota debe pasar por el Congreso. Son algunas de las cosas que queremos modificar pero tenemos toda la voluntad de aprobarlo”.

En ese marco y consultada sobre la implementación de la segmentación energética dijo que “le está resultando muy complicado llevar a la práctica y por eso se está postergando”

“Pero nosotros tenemos tenemos preguntas específicas, porque según entendemos pretenden que las Provincias y los municipios sean como corresponsables de las deudas que mantienen los organismo provinciales con Cammesa, queremos preguntar un poco más, se les da seis meses para regularizar un poco este tema. Esto queremos indagar”, acotó.