Merma en las arcas de Berón de Astrada por pasivos de $25 millones de gestiones anteriores

La Municipalidad de Berón de Astrada muestra balances de gestión a los vecinos e incluye datos desde el año 2014, correspondiente a anteriores gestiones. La intendenta de la localidad, Graciela González, confirmó a El Litoral que la Justicia descuenta parte del presupuesto que recibe el Municipio por deudas de gestiones anteriores. Además, continúa en investigación la causa iniciada por ella al anterior jefe comunal, Adrián Curi.

“Se encuentra abierto un espacio dentro de la Municipalidad para que todos los habitantes puedan acercarse e informarse sobre los estados de cuentas. No sé un número preciso, pero superan los $25 millones de pesos”, indicó.

“En una gestión de casi ocho meses es muy mínimo el trabajo que se puede hacer con estos números y no se nota. Eso no es por una mala gestión sino porque heredamos deudas que estamos pagando y no podemos ni levantar la cabeza porque lo que estamos haciendo es pagar deudas que van a durar hasta la terminación de mi gestión inclusive”, sostuvo.

La jefa comunal indicó que reciben apoyo presupuestarios de parte de la Provincia de Corrientes. “Con los aumentos de la inflación es muy difícil todo. Además, la coparticipación tiene un 0,75 % menos que hace dos meses porque el censo bajó en Berón de Astrada. Nos dieron menos habitantes y esow afectó a la coparticipación”, destacó.

Según indicó González, tras la realización del Censo Nacional, se determinó que se redujeron los niveles de población. “Se habrán ido a otras ciudades porque acá hay poco trabajo, realmente casi nada. Tenemos solo dos arroceras y en cada arrocera tenemos ubicadas 10 personas en cada una. No tenemos otra cosa lamentablemente”, sostuvo.

La funcionaria indicó que en tanto buscan trabajar con el turismo como una medida que genere nuevos puestos de trabajo. “Estamos queriendo impulsar el tema del turismo con la provincia con un corredor turístico para darnos una mano entre municipio y municipio. Se está trabajando con localidades vecinas como Itá Ibaté, Caá Catí. Estamos todos en la misma situación lamentablemente”, sostuvo.

Sobre la denuncia al anterior jefe comunal, Adrián Curi, la intendenta sostuvo que continúa la investigación. “Eso sigue en stand by, ahí viendo y esperando qué resolución dé la Justicia, y eso es un tiempo de espera. Eso está en etapa de investigación. Está todo en suspenso. No hay ningún fallo ni nada. Mis abogados continúan averiguando e investigando”, mencionó.

Luego de que la funcionaria ganara las elecciones en diciembre por 14 votos, denunció que el anterior jefe comunal habría dejado vacías las cuentas bancarias. “No hay nada. Ni un peso, ni registros contables, explicó en aquel momento a la prensa. “Hay clubes que no se terminaron por ejemplo. Hay un polideportivo gigante que falta por completar, hay cosas que faltan comprar. Es un espectáculo de club, pero les debe faltar un 60 % de terminación. Lo hicieron todo apurados para entregar cuando se enteraron de que cambió la gestión”, cerró.

(BDC)