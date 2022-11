Biblioteca o cancha de fútbol: vecinos en pie de guerra por el avance de una construcción

Continúan los inconvenientes por un predio en el que funciona una cancha de fútbol en el barrio Laguna Brava. Los vecinos usan el espacio hace más de 60 años y hace poco tiempo comenzaron a construir una biblioteca en el lugar, algo que causó malestar. Buscarán llegar a un acuerdo entre las dos partes junto a la Municipalidad con la intención de evitar conflictos.

La problemática que comenzó en octubre tuvo una pausa de varios días y la tranquilidad culminó el pasado lunes cuando la asociación civil que maneja la biblioteca volvió a avanzar con las obras en el predio. Según los habitantes del barrio, se estableció un parate hasta que el intendente de la ciudad se pronuncie sobre la cuestión, pero el conflicto siguió sin obtener respuesta. Además, indicaron que le habrían asegurado un plazo de seis meses para que se trate y se llegue a un acuerdo que no se habría cumplido.

“Avanzaron con la obra de manera arbitraria y con impunidad. Esto sucede cuando no hay nada escrito ni firmado. El defensor de los vecinos, Agustín Payes, se acercó y mantuvo diálogo con un grupo de habitantes del barrio y autoridades de la biblioteca, llevó tranquilidad porque dijo que hasta que no se coloque un cartel de obra no se podía continuar”, indicó Julio Maciel, referente del Foro de Organizaciones Vecinales.

“Se llegó a un acuerdo en el que se va a dejar sin efecto la continuación de la construcción por parte de las autoridades que no van a cargar ni los cimientos ni los hierros. Nadie puede tocar nada, ni los vecinos ni las autoridades. Mañana (por hoy) a las 10, habrá una reunión para llegar a un acuerdo y estarán presentes dos referentes vecinales, el delegado municipal y la presidenta de la biblioteca con un asesor legal y de parte de la Municipalidad irán mediadores y funcionarios”, aseguró Maciel a El Litoral.

En ese sentido, comentó que se firmó un petitorio que fue presentado en el Municipio capitalino con la rúbrica de 200 personas junto al pedido de audiencia de los vecinos.

El referente vecinal explicó que la Policía estuvo hasta las 20.30, el pasado lunes y que había patrulleros y fuerzas especiales utilizadas para “reprimir”.

“Llegó el comisario, que quiso disuadir la manifestación diciendo que teníamos que retirarnos porque estaba todo resuelto y que debían cumplir. Eso enojó mucho a los vecinos porque también amenazó con llevarlos presos. Esta actitud hizo que nos pongamos firmes”, dijo Maciel.

“Estábamos preocupados por la situación porque sabíamos que podría pasar esto, y sucedió cuando albañiles empezaron a trabajar para las bases y los pozos para cargar el cimiento. En ese momento, fueron advertidos por un grupo de vecinos que automáticamente se congregaron en el lugar e impidieron que eso continúe. Eso provocó el enojo de las autoridades de las institución que no tuvieron mejor idea que recurrir a las fuerzas de seguridad”, continuó.

“Le pedimos una tregua a las autoridades de la biblioteca hasta resolver el conflicto a través del diálogo y que desde ese lugar son los responsables porque las documentaciones que tienen son avalados por la Municipalidad y el Concejo Deliberante”, concluyó.