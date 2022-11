A tres semanas, el Muni Bot tuvo 6.000 consultas

La app, implementada hace tres semanas por la Municipalidad, contabilizó cerca de 6.000 conversaciones con vecinos de la ciudad. El chatbot en Whatsapp obtuvo un gran número de preguntas que pudieron ser atendidas por el personal municipal.

Con el objetivo de vincular al vecino con la Municipalidad, para atender las demandas y poder resolverlas a la brevedad. Las consultas más requeridas fueron: licencias de conducir; guía de trámites; libres de deuda; el menú general que abre distintas opciones; y, también, se requirió la sección de cómo realizar solicitudes o reclamos.

El secretario de Coordinación de Gobierno del municipio, Hugo Calvano, dijo que “Lo que se pudo observar es que no fue que el mismo usuario migró para usar Muni Bot, sino que logramos llegar a un usuario que no estaba siendo atendido, que no estaba utilizando las otras formas de contacto del municipio, por lo que hemos ampliado la atención, lo cual es muy bueno para la Municipalidad en su contacto con la gente”.

Además, se incorporó la atención personalizada a través de un agente de Atención Ciudadana para reclamos, en los casos que la consulta no esté dentro de las opciones que ofrece el chat predeterminado.